Decembertől online követhetők a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjei Budapest, 2020. december 2., szerda (MTI) - Decembertől online követhetők a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjei, az első virtuális előadás csütörtökön látható a Filharmónia Magyarország szervezésében. A koncertek professzionális technikai stáb segítségével, streaming szolgáltatás formájában követhetők a zenekar Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján és weboldalán - közölte az együttes szerdán az MTI-vel. A téli koncertdömpinget Szegeden indítja a zenekar Járdányi Pál Szimfonietta című művével. Az Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző idén lenne 100 éves, és nem mellesleg Lukácsházi Györgynek, a zenekar csellistájának nagyapja. Az előadáson Beethoven és Liszt művei is megszólalnak, megemlékezve a legendák idei 250. és közelgő 210. születési évfordulójáról.



A szegedi koncert szólistája Szokolay Ádám, aki a nemzetközi kitekintésű Bartók Világversenyen tavaly első helyezésével nyerte el a lehetőséget, hogy felléphessen a zenekarral. A zongorista Liszt Ferenc Malédiction című zongoraversenyét adja elő vonószenekari kísérettel.



Az előadás élő közvetítése a Filharmónia Magyarország hivatalos Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján és Vimeo-felületén lesz elérhető csütörtökön 19 órai kezdettel, a közvetítés linkjét a Liszt Ferenc Kamarazenekar is megosztja közösségimédia-felületein.



A Liszt Ferenc Kamarazenekar az évad első bérletes koncertjével pénteken 19.30-kor a Zeneakadémia színpadjáról jelentkezik. Dvorak Szerenádját és Vivaldi ikonikus darabját, a Négy évszakot Baráti Kristóf hegedűművész közreműködésével adják elő a zenészek.

