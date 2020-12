Tragikus hirtelenséggel elhunyt Pécsi Ildikó 80 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Pécsi Ildikó. A művésznőt álmában érte a halál. Nyugodjék békében! - közölték Gödöllő város hivatalos oldalán. Színésznő, rendező 1962-ben végezte el a Színművészeti Főiskolát és a pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 1966-1970 között a Vígszínház tagja volt. Három-három évet töltött a Mikroszkóp Színpadon és a kecskeméti Katona József Színházban. 1976-1985 között a Radnóti Színpadon, 1985-től 1990-ig a Népszínházban játszott. 1990 óta volt a József Attila Színház művésznője, de játszott a Vidám Színpadon is. Pályája kezdetén naivaszerepeket alakított, később erős jellemábrázoló készségének és jó humorának köszönhetően kiváló karakterszínész lett belőle. Sokoldalú művész volt. Színészeten kívül írással, rendezéssel, tanítással is foglalkozott.



Pécsi Ildikó: "Boldog vagyok, hogy megélhetem ezt a kort" - nyilatkozta 2015-ben.



Gödöllő díszpolgári oklevelét 2010-ben vehette át, ahogyan a Kossuth-díjat is. Rendkívül sokoldalú egyéniségének köszönhetően számos városi rendezvénnyel szinte egybeforrt a neve: Erzsébet Királyné Szavalóverseny, nőnapi műsorok, de nem múlhatott el nélküle városi főzőverseny, állatvédelmi nap vagy kutyák örökbefogadó napja. Számos városi színdarabban fellépett és rendezőként működött közre. Sok esetben férjével, az olimpiai bajnok labdarúgó Szűcs Lajossal - aki ugyancsak Gödöllő díszpolgára volt - vett részt a rendezvényeken. Mélységes szomorúság, hogy mindketten ebben az évben hagytak itt bennüket.



A 2010-es díszpolgári kitüntetése átvételekor, mint mondta, mindössze 9 éves volt, amikor először látogatott el Gödöllő máriabesnyői részén letelepedett keresztszüleihez, és azonnal beleszeretett a településbe. 1960-ban vásárolták meg azt a máriabesnyői telket, ahol 1971-ben férjével, Szűcs Lajossal felépítették otthonukat. 1994 óta volt állandó lakója városunknak, amit ő maga egyszerűen csak „Gödöllőkének” nevezett.



„Ebben a városban mindig szeretet és nyugalom volt. Köszönöm mindenkinek, hogy ez a város ilyen, és itt élhetek. Bízom benne, hogy továbbra is ilyen marad” – mondta a díj átvétele után.



A Színművészeti Főiskolát 1962-ben végezte el. Az évek során tagja volt a Pécsi Nemzeti Színház (1962-66), a Vígszínház (1966-70), a Mikroszkóp Színpad (1970-73), a kecskeméti Katona József Színház (1973-76), a Radnóti Színház (1976-85), a Népszínház (1985-90) és 1990 után évekig a József Attila Színház társulatának. 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő is volt. [2020.12.05.]