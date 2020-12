Egyedülálló "világzenekar" felvétele jelent meg A világ 197 országából legalább egy-egy zenész alkotta Earth Orchestra (Földzenekar) páratlan felvétele jelent meg pénteken. A Together Beautiful (Együtt szép) című számot játszó zenészek más-más helyszínről csatlakoztak online, a felvételt utólag keverték egybe. A projekttel példát akartak mutatni arra, hogy az emberek hogyan léphetik át a fizikai és kulturális határokat az összefogás, egy közös cél érdekében. A Világzenekar kameruni tagja, Olgha Nk elmondta, hogy a hároméves előkészület után megvalósult projektre úgy tekint, mintha ezen keresztül "az egész világ kezet fogna". A 197 tagú zenekar 57 tagja 2019 májusában gyűlt össze a londoni Abbey Road Stúdióban, hogy előkészítsék a felvételt.



A projektet George Fenton BAFTA-díjas zeneszerző fogta össze, számos zenész improvizált is a zenei témájára, variálta a zenei stílusokat és saját hazája jellegzetes hangszereit szólaltatta meg.



Mint Michael Cretu, a zenekar román tagja hangsúlyozta: "minél több együttműködésre mindenkivel", éppen erre van most szüksége a világnak.



A felvétellel együtt egy dokumentumfilm is készült a projektről, amely szintén péntektől érhető el. MTI [2020.12.07.]