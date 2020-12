Elkészült a Middlemist Red harmadik lemeze Elkészült a Middlemist Red harmadik stúdióalbuma. A neo-pszichelikus rockot játszó, külföldön is ismertté vált csapat The Other Side of Nowhere című anyaga december 15-én jelenik meg a Randy Hardcore Event Management gondozásában. A kilenc számos koncepció lemez megidézi a vadnyugat örökségét miközben újraértelmezi a filmstílust, egyesítve benne a pszichedelikus zeneimotívumokat, az elektronikus hangzásokat, a magyar népi és a törzsi zenét - szerepel az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.

A Middlemist Red zenéjét kezdetben a psych-rock és a synth-wave stílusjegyei határozták meg és karrierjük kezdete óta elért nemzetközi sikerek, turnék az európai psych-rock színtér ismert alakjává tették a zenekart. A The Other Side of Nowhere zenei kísérlet, amely arra törekszik, hogy felidézze a westernfilmek hangulatát, követve annak esztétikáját, miközben megváltozott eszközökkel és hangszerekkel újragondolja azt.



Nóvé Soma énekes-gitáros szerint az volt a cél, hogy a filmes stílust alkalmazzák az ötlet vezető tematikájaként. "A hollywoodi westernfilmek monumentalizmusát a hatvanas évek olasz westernjei újragondolták és rögzítették, és ezt most mi is átfogalmazzuk, rögzítjük az albumra, és újra és újra át fogjuk értelmezni, valahányszor élőben játsszuk ezeket a dalokat".



Az album megírásakor az énekes-dalszerzőnek inspirációt adtak azok a zenei projektek, amelyekben jelenleg részt vesz, így az új album több pop-, törzsi, elektronikus és magyar népi hangzást kapott. Kísérletezni kezdett az alternatív hangzásokkal és a dalokat ezúttal a hagyományostól eltérő módon írta meg és játszotta fel. Végül Ableton szoftverrel rögzítette a demókat a tavaszi karantén alatt, később a zenekarral közösen vették fel a lemezt a Zengőkertben és az RH Stúdióban Gál Máté hangmérnöki közreműködésével.



Az album borítóját Tóth Benedek készítette Nóvé Soma koncepciója mentén.



A Middlemist Red 2012-ben alakult és hamar jelentős figyelmet kapott itthon és külföldön is. Az első (Supersonic Overdrive, 2014) és második (Ripple Soul, 2016) album megjelenése között a zenekarnak többször lehetősége nyílt bemutatni tehetségét Európa-szerte. 2015-ben bejutottak a Nagy-Szín-Pad!, a Petőfi Rádió és a VOLT Produkció közös tehetségmutató versenyének elődöntőjébe. A csapatban Nóvé Soma mellett Papp Dávid gitározik, Ürögdi Ábel dobol és vokálozik, Deli Soma pedig basszusgitározik és vokálozik.



A The Other Side of Nowhere című lemez digitálisan lesz elérhető.

MTI [2020.12.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu