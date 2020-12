A diótörőt közvetíti karácsony este az Operaház Ünnepi meglepetésként Csajkovszkij A diótörő című mesebalettjét teszi elérhetővő december 24-én és december 25-én a Magyar Állami Operaház . Az OperaLive-közvetítéssorozat különkiadásában látható felvétel december 24-én 15 órától másnap éjfélig lesz ingyenesen megtekinthető - közölte a Magyar Állami Operaház kedden az MTI-vel.

Az Operaház 2016-ban rögzítette A diótörő című produkcióját, amely a 21. századi táncművészeti és látványvilágbeli elvárásokhoz igazítva frissítette fel a mű tradicionális erényeit is megőrző előadást - olvasható a tájékoztatóban.



A koreográfiát a nemzetközileg elismert Wayne Eagling és Solymosi Tamás jegyzi, a jelmeztervező Rományi Nóra volt, a díszletet Oláh Gusztáv korábbi remekének nyomán Vavrinecz Beáta készítette. A főbb szerepekben Leblanc Gergely, Sarkissova Karina, Komarov Alekszandr és Radziush Mikalai láthatók, közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett művészei, valamint a Magyar Állami Operaház Zenekara és Gyermekkara (karvezető Hajzer Nikolett), vezényel Déri András.



E. T. A. Hoffmann német romantikus író A diótörő és az egérkirály című meséje nyomán született klasszikus balett 1950 óta szinte minden évben a Magyar Állami Operaház karácsonyi repertoárjának része, a sorozat eddig mindössze az 1956-os forradalmat követően és az Ybl-palota előző felújítása idején, 1981-ben és 1982-ben szakadt csak meg.



Az előadás a dalszínház Facebook oldalán és az Origo hírportál felületén is elérhető lesz.



Az OperaLive sorozatban december 26-án Händel Messiás című oratóriumából, december 27-én Puccini Bohémélet című operájából, december 30-án pedig ifj. Johann Strauss A denevér című operettjéből csendülnek fel részletek zongorakísérettel. A közvetítésekről további részletek az Opera honlapján olvashatók. MTI [2020.12.16.]