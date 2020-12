Január 18-ig lehet jelentkezni a Cziffra Fesztivál mesterkurzusaira Meghirdeti zongora, cimbalom és ének mesterakadémia kurzusait a Cziffra György Fesztivál, a jelentkezéseket 2021. január 18-ig várják. A februári kurzusokra életkori- és repertoármegkötés nélkül lehet jelentkezni, a részvétel díjtalan. A kiválasztás a jelentkezéskor küldött szakmai demóanyag és életrajz alapján, előválogató szakmai zsűrizéssel történik - közölték a szervezők az MTI-vel. A kurzusokat február 11. és 14. között tartják a kőbányai Kroó György Zeneiskolában. A tavalyi évhez hasonlóan operaének kurzust tart Miklósa Erika február 11-én és 12-én. A klasszikus zongora kurzuson Dráfi Kálmán, a jazz-zongora kurzuson Szakcsi Lakatos Béla irányításával 1-1 órán vehetnek részt a jelentkezők február 13-án és 14-én. Újdonságként cimbalom kurzus indul klasszikus, népzene és jazz műfajban Lukács Miklós vezetésével február 13-án és 14-én. A kurzusok időtartama 50 perc.



További információk és a jelentkezéshez szükséges részletek a fesztivál honlapján olvashatók.



A kurzusokon várják azokat az érdeklődőket is, akik hallgatóként kívánnak részt venni. Előzetes egyeztetés nem szükséges, a fenti időpontokban a kurzusok ingyen és szabadon látogathatók. Szállás- és egyéb költségek térítésére nincs lehetőség, az ellátás önköltséges.



"A zene szabadsága" mottóval kezdődik 2021 februárjában a Cziffra György-emlékév első eseménysorozataként a Cziffra Fesztivál, amely előtt hagyományosan megrendezik a Cziffra Fesztivál mesterkurzusait is.

