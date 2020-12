Dokumentumfilm-sorozat készül Paul McCartney-ról Dokumentumfilm-sorozat készül Paul McCartneyról. A legendás zenész, ex-Beatle pályáját a világhírű amerikai producer, Rick Rubin hat részben fogja feldolgozni. A széria a színfalak mögötti mágikus, misztikus utazás McCartney hihetetlen zenei karrierjébe. Rubin a brit zenész első gitárjától és szerzeményétől a legendás Beatles elképesztő sikeréig mindent bemutat - írta a deadline.com.

A McCartneynál több mint húsz évvel fiatalabb Rick Rubin olyan előadók zenei pályáját segítette producerként az elmúlt három évtizedben, mint a System of A Down, a Red Hot Chili Peppers, a Beastie Boys, Tom Petty vagy Johnny Cash.



A folyamatban lévő dokusorozatot az Endeavor Content nevű óriáscég finanszírozza és teríti világszerte. A projektben rendezőként részt vesz Frank Marshall, aki idén csinált dokumentumfilmet a Bee Gees együttesről, továbbá Jeff Pollack. A McCartneyról szóló alkotásnak egyelőre nincs címe, de azt már lehet tudni, hogy a sorozat kedvéért először hagyták el a londoni Abbey Road stúdiót az egykori legendás mesterszalagok.



A 78 éves ex-Beatle új (tizenötödik) stúdióalbuma, a McCartney III pénteken jelenik meg. MTI [2020.12.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu