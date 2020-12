Több mint félszáz díjnyertes alkotás a Müpa Zeneműpályázatán Közzétette a Müpa 15., jubileumi évada alkalmából meghirdetett zeneműpályázatán díjat nyert zeneszerzők és művek listáját. Az intézmény tervei között szerepel a több mint félszáz díjnyertes mű közül számos alkotás bemutatása. A tizennégy zeneművészeti kategóriában kiírt pályázatra öt hónap alatt tekintélyes számú pályamunka érkezett be, amelyek közül 48 zeneszerző és alkotótársaik 54 művét díjazta a hazai előadóművészeti élet meghatározó tagjaiból álló szakmai zsűri - olvasható a Müpa MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a pályázat teljes időtartama alatt beérkezett 258 pályaműből 126 alkotást az egyfordulós műfaji kategóriákban, 132 zeneművet pedig a kétfordulós kategóriákban küldtek be.



Mint idézik, Eötvös Péter zeneszerző, a szakmai testület tagja a pályaművek értékelésével kapcsolatban kifejtette: a Müpa Zeneműpályázata nemcsak rendkívül széles műfaji spektruma és tizennégy pályázati kategóriája miatt tekinthető egyedülállónak. A műfaji és apparátusbeli szabadság mellett az is nagy segítséget jelentett a zeneszerzőknek, hogy a számos kategóriát érintő előzetes beadási fordulónak köszönhetően a pályázaton résztvevők javaslatokat kaphattak a zsűritől a folyamatban lévő munkájukkal kapcsolatban. "Az előzetes visszajelzést is magában foglaló értékelési metódus hozzájárult a magasabb szakmai színvonalú művek létrejöttéhez" - mondta.



A közleményben Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatója és a pályázat szakmai testületének tagját is idézik, aki hangsúlyozta: Közép-Európa vezető kulturális intézményeként a Müpa feladata inspirációt nyújtani és példát mutatni a régióban.



"Ez hatalmas felelősség és lehetőség: nem csupán a Müpa Zeneműpályázat eredményeit tartjuk jelentősnek, hanem azt is, hogy a hazai művészeti élet legkiválóbbjai fogadták el felkérésünket, hogy a szakmai grémium tagjaként vegyenek részt a pályázat értékelési folyamatában" - tette hozzá.



Mint mondta, céljuk, hogy a közönség gyakrabban hallhasson kortárs magyar zenét, és a Müpa Zeneműpályázatának legjobb művei a koncertélet részévé váljanak.



A szóló- és kamarazenei művek kategóriában Antal Mihály, Magda Dávid, Mester Dávid, Molnár Viktor, Nagy Ákos, Thomas Kornél és Tornyai Péter alkotásai részesültek elismerésben.



Az elektroakusztikus művek kategóriájában Baráth Bálint, Erdélyi Gábor, Janca Ákos, Kádár Mihály, Kováts Jázon Márk és Pintér Gyula darabjai nyertek díjat. A kamarazenekari és kamaraszimfonikus művek közül Györe Zoltán, Kalocsai Andrea, Molnár Viktor, Thomas Kornél és Virág Anna Virág munkái bizonyultak a legjobbnak.



A szimfonikus zenekari művek kategóriában Antal Mária, Dragony Tímea és Leszkovszki Albin szerzeményeit jutalmazta a zsűri, míg a vokálszimfonikus művek közül Gyöngyösi Levente, Ott Rezső és Szentpáli Roland darabjai kaptak elismerést a szakmai grémiumtól.



A kamaraopera kategóriában Csengery Dániel és Mester Dávid munkáit díjazta a zsűri, a gyermek- és ifjúsági kamaraoperák sorában pedig Csengery Dániel alkotását ítélték a legjobbnak. A kis jazzformációra írt zeneművek kategóriájában Jónás Rezső, Kaltenecker Zsolt, Oláh Dezső, Oláh Krisztián, Szabó Dániel Ferenc és Tzumo Árpád darabjait, míg a nagy jazzformációra írt zeneművek közül Balázs Tamás, Bartokos Botond, Fekete-Kovács Kornél, Meggyes Ádám, Tzumo Árpád és Varga Balázs szerzeményeit díjazták.



A kísérőzene némafilmhez kategóriában Farkas Bence és Lustyik Ákos alkotásainak, a kísérőzene táncelőadáshoz kategóriában Eredics Benjamin és Tóth Armand munkáinak, a táncetűd kísérőzene kategóriában pedig Lázár Dániel és Szentpáli Roland műveinek ítélte oda a legkiválóbb pályamunkáknak járó díjat a szakmai grémium.



A kórusművek kategóriájában Balatoni Sándor Attila, Brandenburg Ádám Sándor, Dobos Dániel, Gölles Martin, Kovács Szilárd Ferenc, Medenczi Román és Solti Árpád szerzeményei részesültek elismerésben. Az új magyar musical és rockopera kategóriában Mátyássy Szabolcs és Medveczky Szabolcs - Pécsváradi Zoltán alkotásai kerültek ki legkiválóbbként a pályamunkák közül.



A pályázat díjnyertes műveinek listája, az elismerésben részesült zeneszerzők és alkotótársaik neve, valamit a pályázat szakmai testülete és a beadott pályamunkák értékelését elvégző zsűri kategóriánkénti névsora megtalálható a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon.



A pályázat díjátadó eseményét a Müpa a járványügyi korlátozások miatt várhatóan 2021-ben rendezi meg, ennek részleteiről az intézmény később ad tájékoztatást. [2020.12.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu