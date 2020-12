Foglald be most, Vedd meg, ha már biztos A Barba Negra-nak és a Rock1-nek a vendégei a legfontosabbak, ezért kitaláltak valamit, ami mindenkinek jó. Sajnos továbbra is bizonytalan, hogy mikor lesz lehetőségünk koncerteken találkozni.Tudjuk, hogy vendégeink kedvét szegi, hogy a dátumok módosulnak és emellett a jegyekben a pénzük áll, vagy a belépő visszaváltásával kell foglalkozni.



Regisztrálj, hogy ne maradj le a koncertekről!

Kizárólag a hazai koncertekre vonatkozik a regisztrációs lehetőség.

A regisztrációs létszámot a korábbi rendeletekben engedélyezettek szerint határozzuk meg.

A regisztráció ingyenes.

Egy regisztrációval, egy koncertre maximum 2 jegy vásárolható. regisztrációval elővásárlási lehetőséget szerzel az adott koncertre.

Regisztrációd a korlátozások feloldásáig marad érvényben.

A korlátozások feloldása után az első 24 órában csak a regisztráltak tudnak vásárolni, ezt követően regisztrációd töröljük.



FONTOS:

Hazai koncertjeinkre a regisztrációs lehetőséget addig biztosítjuk, ameddig a jelenlegi bizonytalan helyzet fennáll. A Barba Negrának ezt a lehetőséget jogában áll felfüggeszteni, illetve visszavonni.



A gyűjtőlinken elérhető az összes érintett program regisztrációja.



