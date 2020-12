Kapcsolatok • Mága Jennifer Mága Jennifer: "Csodálatos élmény volt...." A karácsony meghitt ünnepét idézi meg Mága Jennifer albuma, hogy szeretetteljes hangulatot varázsoljon mindazok számára, akik meghallgatják a legkedvesebb ünnepről szóló dalokat. A sokoldalú énekesnő a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán szerezte diplomáját klasszikus énekművész szakon, aki mindamellett, hogy opera áriákat is énekel elsősorban a pop műfajában alkot. Fiatal kora ellenére fellépett már a világ számos rangos színpadán, többek között a New York-i Carnegie Hallban, Bécsben a Wiener Konzerthausban, illetve Magyarországon a Magyar Állami Operaházban és a Művészetek Palotájában is. Olyan világsztárokkal énekelt közös produkcióban, mint Katharine McPhee amerikai énekesnő, Aida Garifullina orosz szoprán, Ramón Vargas mexikói tenor vagy David Foster tizenhatszoros Grammy-díjas zongoraművész, producer, aki miután Jennifer elénekelte a Prayer című számát - amit eredetileg Céline Dionnak írt - el volt ragadtatva, hogy milyen gyönyörűen hangja van és kifejezte meggyőződését, hogy még sokat fogunk hallani a tehetséges énekesnőről. Ez a dal élő koncertfelvételen hallható az albumon, amit Jennifer, Fernando Varela amerikai operaénekes duettpartnereként ad elő a szerző, David Foster zongorakíséretével. Quincy Jones a huszonhétszeres Grammy-díjas amerikai zeneszerző, producer az énekesnő tehetségét látva azt írta, hogy “Drága Jennifer, amit képes vagy látni, azzá képes vagy válni. Csináld meg kislány!” Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművész a Művészetek Palotájában adott nagy sikerű jubileumi koncertje után, ahol Jennifer is sztárvendégként közreműködött egyszerűen csak „zseniális, fekete torkú” énekesnőnek nevezte és felkérte, legyen az újjáalakult Rákfogó együttes énekese. Jennifer a 2018-as évben debütált első - az Egyesült Államokban felénekelt - saját dalával, amelyet Patrizio Moi világhírű zeneszerző komponált számára, aki többek között olyan hírességeknek szerzett már dalt, mint Meghan Trainor, Justin Bieber vagy Luciano Pavarotti. A Til Tomorrow című slágert a hollywoodi RecordPlant Recording Studio-ban vették fel, dalszövegét a szintén világhírű Lindy Robbins írta, akihez Jlo vagy Britney Spears slágerei is köthetőek. A „Til Tomorrow” először a X. Jubileumi Budapesti Újévi Koncerten került bemutatásra, ahol Mága Jennifer David Fosterrel közösen adta elő a hazai közönség előtt. A produkciót Amerika legnagyobb közszolgálati TV társasága, a PBS is főműsoridőben közvetítette 120 milliós nézőközönségének. Bónuszként a karácsonyi dalok mellett megismerhetik az énekesnő klasszikus oldalát is, aki Schubert Ave Maria és Massenet Élégie című remekműveit is előadja.



Jennifer duett partnerekként közreműködik:

Molnár Ferenc Caramel, Király Viktor, Takács Nikolas, Veréb Tamás és Fernando Varela. Márga Jennifer, a Budapest Dal 2019 győztese a Merry Christmas című albumával kíván mindenkinek békés, meghitt, szeretetteljes ünnepeket! "Az idei karácsony sokban eltér az eddigiektől. A világjárvány olyan nem várt nehézségeket hozott, melyeket eddig elképzelni sem tudtunk. Én hiszek a zene lélekgyógyító erejében és abban, hogy egy-egy dal megnyugvást, békét tud hozni a szívünkbe. Bízom benne, hogy a CD-n és a majd a koncerten hallható dalok a körülmények ellenére is segítenek teljesebbé tenni ezt az Ünnepet. Csodálatos élmény volt ilyen neves előadókkal együtt énekelni. Nem csak fantasztikus énekesek, és duett partnerek, de lenyűgöző emberek is. Az ő nevükben is kívánok Áldott, Békés Ünnepeket mindenkinek!" [2020.12.19.]