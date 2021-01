Költözik az Alpárfeszt! Az ország legzöldebb és legundergroundabb fesztiválja - a szervezőkön kívülálló okokból - elhagyja névadó törzshelyét Tiszaalpárt és idén nyáron már a lakiteleki autós kempingben várja az antimainstream rajongókat. A nemcsakmetal zenei összejövetel 2021-ben, - ha a vírushelyzet engedi - hetedik születésnapját ünnepli majd - a reggae-től a funk muzsikán keresztül egészen a fúziós és modernmetal produkciókig mindenféle szubkulturális stílussal. S bár az idei évre igent mondó fellépők listája egyelőre még titkos, az már biztos, hogy a 2020-as kimaradást egy bónusz nappal pótolják a szervezők: az eddigi három helyett így négy napig düböröghet a Tisza-parti chill-élmény. Ráadásul ezen a fesztiválon az együttesek mellett a bolygóvédelem is fontos szerepet kap: egyik első hazai fesztiválként az Alpárfeszt crew már három éve kitiltotta a PET palackokat a buliból, a piát pedig kizárólag újrahasznosítható poharakba mérik majd ezen a nyáron is. Az Alpárfeszt 2021:

Időpontja: 2021. június 30. - július 3.

Helyszíne: Lakitelek, Tőserdő Autós Kemping További információ a 2021-es fesztivál hivtalos FB eseményénél [2021.01.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu