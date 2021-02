Akárki - A nagysikerű darab megnézhető az interneten Újabb nagysikerű produkcióját teszi interneten is elérhetővé a Szegedi Szabadtéri Játékok. Valentin-nap alkalmából február 14-től a 2020-as évad egyik legnépszerűbb előadása, az AKÁRKI látható az online térben. Közös élményt ajándékozni párunknak Valentin-napon is a legjobb választás, főleg, ha az egy felejthetetlen nyári színházi este. Immár hagyomány, hogy az év legszerelmesebb napján a Szabadtéri különlegességekkel készül közönségének, ezúttal egy igazi színháztörténeti kuriózumot költöztetnek az online térbe. A járványhelyzet okozta megváltozott körülmények a tavalyi évadban új lehetőségeket adtak a fesztiválnak, így került színre az elmúlt évek egyik legfontosabb előadása, az AKÁRKI. A produkció - mely az emberi lét alapkérdéseire keresi a választ – a Szabadtéri életében is kiemelten fontos, hiszen az előképének számító salzburgi dóm előtti játékok műsorában minden évben ezt a produkciót állítják színre. A főszerepekben két Kossuth-díjas művész, Zsótér Sándor és Hegedűs D. Géza látható, a további szerepeket a Szabadtérihez több szálon kötődő ismert szegedi színészek játsszák, a rendező Bodolay Géza.



A különleges mű hátterét az ikonikus székesegyház adta, a színészek a szöveg erejével, őszinteségükkel és eszköztelenségükkel kellett, hogy megteremtsék a Szabadtérire jellemző varázslatos atmoszférát. A páratlan nyári színházélmény február 14-től egy hétig, február 21-ig látható online.



Jegyvásárlás



Szegedi Szabadtéri [2021.02.12.] Megosztom: