A színpad szerelmeseiről szól a LNDA új klipje Elképesztően aktív a vagány rock n roll banda Több alkalommal számoltunk már be a Kaszás Melinda vezette zenekar sikereiről és lenyűgöző aktivitásáról. Több videoklip és számos lyric video is napvilágot látott az elmúlt időszakban, most pedig egy őszinte, image klippel rukkolt elő a banda, amelyben egy személyes történetetet dolgoznak fel.



A dal nagyon slágeres, ráadásul a produceri munkálatokat Bernard Hahn, azaz Böni végezte, aki többek között a német szupersztár Nenával is dolgozott, valamint itthon a Heaven Street Seven lemezeiről is ismerős lehet.





A videoklip egyszerűsége és színvilága pedig tökéletesen passzol a dalszöveghez, amelyben az énekesnő egy régi koncert emlékét idézi fel, a pályafutásuk elejéről.



A pandémiás időszakban komoly létjogosultsága van az ilyen daloknak. A kisfilmet a kaposvári Lőrincz Attila rendezte, aki a kezdetek óta segíti a zenekar munkáját. [2021.02.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu