Megható élő videóval jelentkezett a magyar zenekar Rendkívüli a nyüzsgés a Caroline Street háza táján A Lukács Sándor verseit megzenésítő, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő akusztikus pop-rockban utazó zenekar aktívan kihasználja a pandémia okozta megváltozott élethelyzetet.



Az elmúlt hónapokban megjelent a Vigyázz rám klipje, majd a Határtalan daluk lyric videója is, most pedig Valentin nap alkalmából lepték meg a rajongóikat, egy korábbi daluk minőségi élő koncert felvételével, amelyet a zenekar Székesfehérváron, az Alba Koncertstúdió falai között rögzített. A hét tagú igényes produkció egy komplett koncertet rögzített, amelyben már vadiúj dalok is felcsendülnek majd. [2021.02.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu