Új dal - Heavy Mountain Olympia - Fát ültetni A "Fát Ültetni" a Heavy Mountain Olympia sorban az ötödik megjelent dala.



Dalszöveg: A távolban a szürke ég alatt,

a köd is olyan tejfehér.

Látom, hogy jön felém

a temetett gödrök főterén.

Megáll egy gödör előtt,

az övé, és üres.

A szédítő mélybe bámul,

az allja köves. Oda adok neked egy lapátot örökbe, mert

én már elástam, te még csak most kezded.

Ültess egy fát rá!

Ültess egy fát rá! Néha tényleg azt gondolod,

hogy lehetne már vége.

Néha úgy látod, mintha

mindenki más is ebben élne.

Ezt a vermet te ástad, és

raktál köveket a mélyére.

De ahogyan a világ összeszűkül,

úgy kerülsz a szélére.

