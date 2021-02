Kiderült! Ő lesz a tinigála egyik sztárfellépője! Az énekes két új dala is a Nickelodeon's Kids' Choice Awards-on debütál A Grammy-díjas szupersztár és a tinik évtizedes bálványa, Justin Bieber, a Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2021-es díjátadóján nyűgözi majd le rajongóit. A kanadai énekes legújabb dalaival érkezik a legkisebbeknek megrendezett popkulturális online gálára. A március 13-ról 14-re virradóan megrendezett esemény öt kategóriájában is jelölt, így szinte biztos, hogy a show védjegyévé vált zöld trutymóból is kap majd egy jó adagot a nyakába. A Nickelodeon's Kids' Choice Awards -on a tinik legnagyobb kedvenceit díjazzák zenei, filmes, sport és egyéb kategóriákban. A sztárok jutalma a szobor mellé pedig, hogy igazán megkapják a magukét – mármint, ami a testükre ömlő zöld slime-ot illeti. A szavazás már elkezdődött és egészen március 13-ig tart! A magyarok közül Dallos Bogi, Vanek Andor, Szomjas Jennifer és Bóna Bianka vetélkedik a rajongók kegyeiért. A gálát hazánkban március 17-én láthatják először a nézők, magyar hangalámondással. Justin Bieber idén öt jelölésével vezeti a listát: a kanadai énekes többek között a Legjobb férfi énekes, a Kedvenc dal és a Legjobb zenei együttműködés kategóriájában – ráadásul három dalával is esélyes – érdekelt. Bieber az Intentions és az Anyone című slágereivel kápráztatja majd el az online gála nézőit, és azt is elárulta, hogy a KCA milyen különleges helyet foglal el a szívében. „A Kids’ Choice Awards volt az első díjátadó, amin szerepeltem. Kiváló lehetőség ezért, hogy most itt mutathatom be az új dalaimat. Bár idén másmilyen lesz a műsor, de a KCA mindig óriási móka, trutyiból pedig most sem lesz hiány” – nyilatkozta a sztár. A Kids’ Choice Awards idei, virtuális gálájának házigazdája a Saturday Night Live oszlopos tagja, Kenan Thompson lesz, akit a nézők a Sok hűhó, valamint a Kenan és Kel című Nickelodeon-sorozatokból ismerhetnek. A KCA hivatalos oldalán már elkezdődött a szavazás! A magyar jelöltekre ezen a linken lehet leadni a voksokat március 13-ig. A díjátadó kapcsán további információkat a csatorna Facebook és Instagram oldalán talál. [2021.02.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu