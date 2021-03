Művészeti portréfilmek az Uránia online csatornáján Több mint 30 művészeti tárgyú portréfilmet tesz ingyenesen elérhetővé az Uránia Nemzeti Filmszínház Látótér-Alkotóportrék címmel március 1-jétől online csatornáján. A művészeti tárgyú portrék között olyan dokumentum- és ismeretterjesztő filmek találhatóak, amelyeket az elmúlt években nagy sikerrel mutattak be a filmszínház mozivásznán is - olvasható az MTI-hez pénteken elküldött tájékoztatóban.

A válogatás minden művészeti ágat érint: a festészet, a zene, az irodalom, a fotográfia, a film és a színpad különleges alkotói, elfeledett és elhallgatott művészek, profik és amatőrök, valamint esetenként alkotóműhelyek kerülnek a látótérbe.



Az április végéig tartó sorozat Forgács Péter, az Uránia mozivásznán nagy sikerrel vetített Festői korszakok című dokumentumfilmjével kezdődik március 1-jén, majd Tóth Péter Pál Muzsikás együttesről szóló alkotása, a Muzsikás történet és Juhász Annának édesapjáról, Juhász Ferenc költőről forgatott portréfilmje lesz látható A mindenség szerelmese címmel.



Az irodalom területén Juhász Ferenc mellett többek között József Attila, Bodor Ádám, Danilo Kis, Weöres Sándor, a vajdasági Domonkos István és a 100 éve született Mészöly Miklós lesz fókuszban.



A képzőművészetből mások mellett Aba-Novák Vilmos, valamint Zsögödi Nagy Imre, Nagy István és a holokauszt áldozatává lett Ámos Imre, továbbá a Londonba emigrált és ott királyi fametszővé lett Buday György portréját láthatja a közönség. A Gánóczy Mária festő és filmesről szóló portréban pedig egy művészcsalád kétszáz éves története tárul fel.



A színházi portrékban az erdélyi színjátszást megújító Harag György és az 1958-ban kivégzett Földes Gábor színész-rendező alakja elevenedik meg. A New Yorkba emigrált Krencsey Marianne is emlékezik a kamera előtt, de látható lesz az ELTE legendás Universitas együttesének története is.



A fotó és film nagyjai közül Szentpétery Tibor, a II. világháborús hadifotós, az erdélyi életet megörökítő Marx József és az I. világháború előtti kolozsvári filmgyártást megalapító Janovics Jenő pályafutását ismerheti meg a közönség. Emellett Hildebrand Istvánról, a magyar operatőrök doyenjéről és a világhírű magyar animáció bázisát adó Pannonia Filmstúdióról készült film is szerepel a programban.



Az alkotók és a gyártók hozzájárulása révén a filmek díjmentesen lesznek elérhetőek 0 forintos regisztrációs jegy megváltásával, de a nézőknek lehetőségük van 1000 forintos támogatói jegy megváltására is, amellyel az Uránia mozit támogathatják. MTI [2021.03.01.]