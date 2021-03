Jubileumi koncerttel ünnepli Miklósa Erika 30 éves pályafutását az Opera Jubileumi koncerttel ünnepli szombaton Miklósa Erika koloratúrszoprán 30 éves pályafutását az Opera. A Miklósa30 című gálakoncert az Opera Otthonra online fizetős szolgáltaltatásában látható szombaton 20 órától - közölte a dalszínház kedden az MTI-vel. Miklósa Erika legismertebb szerepei, köztük A varázsfuvola, a Rigoletto, a Lammermoori Lucia és a Don Pasquale duettjeiből és együtteseiből válogatta a műsort. A Kossuth- és Liszt-díjas koloratúrszoprán olyan kiváló operaházi partnerekkel közösen eleveníti fel az említett művek egy-egy részletét, mint Gál Erika, Haja Zsolt, Horváth István, Kálmándy Mihály, Komlósi Ildikó, Kovács István, Kun Ágnes Anna, László Boldizsár, Megyesi Zoltán, Rácz Rita, Sándor Csaba, Schöck Atala, Szappanos Tibor, Szegedi Csaba, Szerekován János és Wiedemann Bernadett.



Az előadás zongorakísérettel valósul meg Tóth Sámuel Csaba közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével. Az est rendezője Aczél András, a műsort Ókovács Szilveszter vezeti.



Miklósa Erika 1991 januárjában, 19 évesen debütált az Erkel Színházban A varázsfuvola Papagenájaként, ezzel ő lett a Magyar Állami Operaház történetének legfiatalabban szerződtetett énekes szólistája. Ugyancsak Mozart daljátékából származik a védjegyévé vált Éj királynője szerepe, amiben 1992-ben Mannheimben mutatkozott be, s ami meghozta számára a világhírt.



Az énekművész pályafutását számos további emlékezetes alakítás is gazdagítja: volt Konstanze (Szöktetés a szerájból), Gilda (Rigoletto), Norina (Don Pasquale), Frasquita (Carmen) és Adél (A denevér), énekelte többek közt a Lakmé és a Lammermoori Lucia címszerepeit. MTI [2021.03.24.]