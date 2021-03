Nagy Sándor és Szerednyey Béla lesz a Musical Neked Klub vendége Folytatódik a Musical Neked Klub: szerdán este két színművésszel, Nagy Sándorral és Szerednyey Bélával beszélget a sorozat házigazdája, Szente Vajk. Az online ismeretterjesztő sorozat ötödik részének címe: Prózai vagy zenés színész? - művészeti díjakat kaptak a Puskás, a musical szereplői. A szervezők közleménye szerint a beszélgetésen olyan kérdésekről esik szó, mint hogy milyen képességekre van szükség a musicalek színpadán a jó énekhangon túl, vagy máshogy kell-e készülni egy prózai darabra, mint egy zenés produkcióra.



A nemrég Jászai Mari-díjjal kitüntetett Nagy Sándor a Madách Színház zenés darabjaiban kezdte pályafutását, azóta viszont legalább annyi prózai szerepben láthatta a közönség, mint musicalben.



Szerednyey Béla, aki zenés, prózai és filmszerepei mellett rendezőként is számos produkcióban vett részt, eddigi Jászai Mari-díja és érdemes művész elismerése mellé a Magyarország Kiváló Művésze kitüntetést kapta meg - idézik fel a közleményben.



Mint írják, a szerdai beszélgetés ezúttal is a Zoom-alkalmazásban lesz követhető 20 óra és 20 óra 45 perc között.



A program megtekintése ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a résztvevők száma limitált. Az érdeklődők az info@musicalneked e-mail címen kérhetik a belépési kódot a szervezőktől, és este 19 óra 50 perctől tudnak majd csatlakozni a nekik küldött linkkel - olvasható a közleményben. MTI [2021.03.24.]