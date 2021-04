Fesztivál FM - új online zenei rádió indult Jó egy hétfő reggelt úgy kezdeni, hogy jó hírekkel szolgálhatunk. 10 órakor indult el az új online rádió, a Fesztivál Fm. Színes borítóképe eleve jó hangulatot sugároz, zeneiségében pedig hasonlóan kellemes, színes képet ígér. Az indulásról, a tervekről beszélgettünk Szűcs Mihállyal, akit elsősorban a Barba Negra és a Koncertszervező.hu részéről ismerhetünk. Amikor, közel 10 évvel ezelőtt a Barba Negra elindult, gondoltad volna, hogy egyszer rádió indítására is adod a fejed? Izgalmas szakmát, világot ismertem meg a Barbás évek alatt, és régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy valami nekünk, valóban a szakmának szóló médiacsatorna is induljon. A rádió gondolta nem 10 éves, de nem is tegnap pattant ki a fejemből Miért tartottad fontosnak, hogy pont most induljon el a Fesztivál Fm? Mostanra állt össze minden: a zenei kínálat, az arculat. Egy jó hangadó indulására bármikor nagy szükség van, szóval ilyen tekintetben nem volt ez így pozícionálva. Nagyon örülök neki, hogy el tudunk startolni, és bízom benne, hogy egy olyan kínálattal tudunk szólni a zeneszeretőkhöz, ami nagyon széles réteget érinthet meg. Fesztivál életérzést fogjátok közvetítetni? Nekünk van egy elképzelésünk erről a világról. Ebben nagyon jól megfér egymás mellett a rockzene, a modernebb stílusokkal, a régebbi sikerek éppen úgy, mint a feltörekvő előadók. Szóval igen, ilyen olvasatban erről az életérzésről van szó. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ha szétnézünk a világban, akkor a fesztiválok zenei kínálatának gerincét rock zenekarok alkotják, de ezzel együtt nagyon sok íz, hangulat is elfér anélkül, hogy az bántó legyen. A hallgatókról ejtettél már szót. Szakmailag is pozícionáltátok a Fesztivál FM közönségét? A magyar szakmának, ez alatt értendők a zenekarok, fesztiválok, motoros találkozók, városi rendezvények, klubok Budapesten és vidéken, szóval nekünk nagy szükségünk van egy sok emberhez eljutó csatornára. Ez egy nagyon fontos célkitűzése ennek a kezdeményezésünknek. A sok rendezvény, a sok fellépő el kell, hogy jusson az emberekhez, a hallgatókhoz, vagy ha úgy jobban tetszik, a közönséghez. Erre teszünk kísérletet: gyere, mutasd meg rendezvényed, fellépőidet, ezzel magadnak is és a zenekaroknak is felületet, reklámot biztosítva. Adódik a kérdés, hogy magyar specifikus zenei kínálatra számíthatunk? Nem éleztük ki a zenei repertoárt a magyar előadókra, de Barba Negraként és több zenekar menedzsereként is látom, hogy a magyar előadóknak nagy szüksége van a felületekre. Ennek értelmében igyekeztünk úgy összeállítani a zenei arculatot, hogy egy egészséges arányban legyen benne hazai és nemzetközi előadó is. Többen mondták, hogy nincs elég jó magyar dal. Ezzel nem értünk egyet. Igen is nagyon sok olyan szerzemény van itthon, ami méltó arra, hogy sokakhoz eljusson. És itt nem csak a már megszokott nagyokra gondolok. Rengeteg olyan fiatal banda van, akinek csak az a bizonyos rúgás szükséges, hogy szintet tudjon lépni. Ha ebben is tudunk segíteni, akkor nagyon sokat tettünk. A jó magyar dal, jó zenekar felemelése jót tesz a szervezőknek, rendezvényeknek is, mindannyian szeretjük a teltházas koncerteket. A név, hogy Fesztivál FM csak a kínálatra vonatkozik, vagy van egyéb tartalma is? Mondjuk, legyen az a tartalma, hogy egész évben egy hatalmas fesztiválon töltsük együtt az időt: 12 hónap zene, 12 hónap fesztivál. Azt a fajta sokszínűséget álmodtuk meg, amit egy nagy, mindenkit, de legalább is sokakat érdeklő fesztivál tud adni: az egyik sarokban tehetségeket látsz, valahol máshol a világ legnagyobb, rock himnuszai szólnak, megint máshol könnyedén lötyögsz és táncolsz valami könnyedebb zenei világban. Azt tudjuk, hogy nem nyugszol, munkatársaiddal együtt töritek valamiben a fejeteket. Gondolom most sem a pihenés következik. Jó a meglátásod: lételemünk, hogy tervezzünk, új dolgokat találjunk ki. A közelmúltban volt is a Barba oldalán egy posztunk, ahol kis felhőkbe csomagoltuk az üzenetet, hogy valami(k)re készülünk. Az egyik ez a rádió volt, de vannak még kidolgozás, sőt megvalósítás alatt lévő projektjeink, amikről hamarosan majd újra kérdezhetsz.



