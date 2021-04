Megjelent az LNDA első nagylemeze! Egy-egy új videoklip és dal is érkezett Bernard Hahn (Nena, Hs7) német zenei producer vezetésével készült el a LNDA zenekar debütáló albuma, a Hajótörött.



A hét számos EP-n megtalálhatóak a közönség által már jól ismert videoklipes dalok, mint a "Még nem", vagy a nyári, legutóbbi Sziget Fesztiválon rögzített, lemez címadó "Hajótörött" vagy a legújabb, extravagáns klip a "Vámpír" Vámpír klip:







A zenekar az új albumot megtámogatva promóciós fotózáson is járt, amelyből természetesen a szerkesztőségünk is megkapta a legvagányabb képeket, valamint nem maradhatott el a fentebb említett újdonság, amit még egy remek dallal, a Valaki valahol cíművel is megfejeltek. Valaki valahol:







Az elképesztően aktív zenekar jelenleg is készül a pandémia utáni koncertekre, addig pedig folyamatosan újdonságokkal jelentkeznek terveik szerint. [2021.04.20.]