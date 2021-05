Meghirdette következő évadának őszi-téli bemutatóit a Vígszínház Meghirdette következő évadának őszi-téli bemutatóit a 125 éves Vígszínház, amely szeptemberben tervezi az újranyitást. A premierek között lesz Csehov Sirály című műve és a Party című vígjáték. A több mint 90 éves hagyományt követve május 1-jén elkezdődött a bérletértékesítés a Vígszínház következő évadának őszi-téli bemutatóira - áll a teátrum MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Mint írják, azok a premierek, amelyekkel a járvány miatt nem találkozhatott a közönség, átkerülnek a következő évadra. A Vígszínházban a Kabaré és a Szerelmek városa, a Pesti Színházban A kő és a Bella Figura lesz látható. Ezeket követi majd az őszi-téli időszak két új bemutatója: Csehov Sirálya és a Party című kortárs vígjáték.



Az évadot szeptemberben a pandémia miatt elmaradt premierekkel indítja a teátrum, emellett a tavalyi két bemutató, Rudolf Péter rendezésében Az öreg hölgy látogatása és Valló Péter rendezése, Az apa is látható lesz.



A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Az apa című darab írója, Florian Zeller kapta meg idén a legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-díjat, míg a filmadaptációban nyújtott alakításáért Anthony Hopkins nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó aranyszobrot. A darab főszerepét a Pesti Színházban Kern András játssza.



A Vígszínházban a Kabaré című musical Béres Attila, a Szerelmek városa pedig ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében lesz látható.



A közleményben kiemelik, hogy az elmúlt évtizedek során számos emblematikus Csehov-előadás született a Vígszínházban. A Sirályt az író legszemélyesebb vallomásának tartják, a darabba az önéletrajzi elemeken kívül néhány közeli ismerősének sorsát is beleszőtte. A Sirály komédia, amelyben megjelenik a színház végtelen szeretete, az örökös boldogságkeresés, a viszonzatlan szerelem fájdalma, és a meg nem értettség, a magány, a középszerűség elleni küzdelem. A darabot David Doiasvili, a Grúz Nemzeti Színház igazgatója állítja színpadra.



A Pesti Színházban Marius von Mayenburg A kő című drámája Michal Docekal, a Prágai Városi Színházak igazgatója rendezésében lesz látható, míg Yasmina Reza Bella Figura című komédiáját Török Ferenc rendezi.



Mint hangsúlyozzák, a Vígszínház mindig törekedett arra, hogy kortárs történeteket mutasson be. Ezt a hagyományt követi a Pesti Színházban a Party bemutatója. Sally Potter angol forgatókönyvíró és rendező vígjátékát Paczolay Béla állítja színpadra.



A darab története szerint egy elegáns londoni házban baráti társaság gyűlik össze, hogy ünnepeljen: Janetet, a háziasszonyt pár órája választották meg a brit árnyékkormány miniszterévé. Úgy tűnik azonban, hogy minden jelenlévőnek van valami titka vagy éppen szenzációs bejelentenivalója. A vendégek egyre kevésbé figyelnek Janetre, lassan már nem is róla szól az este - olvasható az előadásról a közleményben.



Mint írják, a 2021/2022-es évad második felében további bemutatókkal készül a Vígszínház. Az egész év a jubileum jegyében telik, a színház társulata többféle programmal, eseménnyel, kiadvánnyal emlékezik az elmúlt 125 évre.



További információ a műsorról, a bérletekről a http://www.vigszinhaz.hu/jegy/berletek.php oldalon érhető el. MTI [2021.05.10.]