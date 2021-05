Kulturális eseményekkel indítja a nyarat Simonpusztán A Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület kulturális eseményekkel indítja a nyara t A Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület 2021-ben is színes, kulturális programsorozattal készül a hagyományokat és minőségi időtöltést kedvelők számára. A júniusban kezdődő - a pandémiás helyzethez viszonyulva, a szabályok szigorú betartásával - események teljes körű képet nyújtanak lovas kultúránkról, múltunkról és történelmünkről egyaránt. A szervezet a magyar kultúrát, hagyományokat helyezi az előtérbe, további célja, hogy hazánk kiemelkedő történelmi eseményeit jobban megismerjük, továbbá hogy a mai rohanó világban közelebb kerüljünk a lovakon keresztül a természethez, az állatszeretethez. A ló a Magyar Nemzet régi szimbóluma, ezért a hitvallásuk is az, hogy a lovas érték múltba tekint vissza, és a jövőbe mutat. Lényeges szempont volt az elmúlt egy évben a szervezők részéről, hogy ebben nehézségekkel teli időszakban is, a kulturális és online programok keretei között eljussanak a Nemzet népéhez. Ennek céljából az egyesület szakemberei folyamatosan gyártják az online, népszerű tartalmakat, melyek a Nemzet kultúrájáról, a lovaskultúráról szólnak, a Facebook oldalon és a YouTube csatornán is láthatóak. A tartalomgyártás terén büszkén emelik ki, hogy már meghaladták a 150. részt, mely alapján a koronavírus okozta nehézségek ellenére is komoly sikereket tudhatnak maguk mögött, hiszen az új, kultúra és ismeretterjesztő tartalmaik nézettsége összességében a statisztikai adatokat figyelve, már meghaladta az 1 millió főt. - A Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesületnél, mivel az idei évtől regisztrált előadó-művészeti szervezet is, így olyan évadra készülünk, mely méltó lehet mind a Nemzetünk kulturális igényeinek kielégítésére. A reményteli változások jegyében állítottuk össze az idei évi programjainkat, mely keretén belül Egyesületünk tovább folytatja tőle megszokott módon és minőségben a jótékonysági rendezvények, családi események megtartását. Az online tartalmak rendkívül közkedveltek, folytatjuk azok gyártását, melyben a történelmünk, a kultúránk és a Lovas kultúránk áll központi helyen - részletezte a Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület alelnöke, István Gábor. 2021.06.19-én a Nyárindító Gyermekfesztivál Jótékonysági Rendezvényt szervezik, melynek keretén belül állandó programok között szerepel: íjászat kipróbálása gyerekeknek, tűzoltó-, rendőr- és mentőautó bemutató, ugráló vár, kézműves sátor, sétalovagoltatás, kézműves kirakodóvásár, kutyás bemutató. A programot színesíti a Padlás - a Szőcs Géza Magyar Történelmi Színház bemutatója a Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület közreműködésével. A félig mese, félig musical kiváló szórakozást nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 2021.07.18-án rendezik meg a III. Érdi Vágtát, színes programokkal, bemutatókkal, zenés gálaműsorral Dolhai Attila előadásában. 2021.08.21-én Szent István Napot tartanak a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központban. 2021.09.11-én tartják a II. Nemzeti Rendvédelmi és Lovas Hagyományőrző Napot. 2021.10.23-án ünnepi műsorral készülnek a szervezők, a Liberté színházi előadásra kerül sor. 2021.12.06-án pedig Lovas Mikulás Ünnepséget tartanak a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központban. További információ: https://www.facebook.com/SimonpusztaNLHE http://www.simonpuszta.hu/ [2021.05.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu