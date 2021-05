Eper, zöld tea és menta - amikor egy apa tiszteleg a gyermeke előtt Lombos Marci dalszerző énekes a Gyereknaphoz közeledve egy saját, léleksimogató akusztikus dallal jelentkezett, amelyet középső lánya ihletett. Marci szövegei főként a mindennapokból, hétköznapi történésekből táplálkoznak. Mint fogalmazott, az ebben az időszakban a családdal közösen eltöltött idő varázsa még inkább felerősödik, és ez adta az ihletet legújabb dalához.



- Szívmelengető érzés, amikor az ember szülőként látja, ahogyan kinyílik a gyermekek világa.. amikor a konyha, a nappali tárgyai is játékszerekké válnak. A dal egy tisztelgés Babu lányom előtt. Ő a második a "sorban" (3 lányom van), aki a középső gyermek szindrómából úgy próbált kimozdulni - még apró emberként -, hogy szépen lassan elkezdett bekapcsolódni a háztartási munkába, elkezdte kivenni a maga részét, mindezt jókedvvel, szívét lelkét beleadva. Azt gondoltam, annyi mindenről írok dalt, tartozom neki azzal, hogy megfogalmazzam azt, amikor óriássá vált. - -mesélt legújabb daláról Marci, amiben Kökény Tamás nagybőgős, a Virtuózok második évadának nyertese, és Kardos Norbert zongoraművész is közreműködik. [2021.05.28.]