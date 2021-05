Hangrobbanással a tavaszba - új dallal jelentkezett a Sexnuggets! A karanténidőszakot dalírással, és zenekari próbákkal túlélve új felvétellel jelentkezett a vintage hard rock / funk rock vonalon zenélő Sexnuggets. A HANGROBBANÁS című dal az őszre tervezett harmadik Sexnuggets-album előfutáraként érkezett. - A Hangrobbanással pozitív energiát szeretnénk sugározni, mivel azt gondoljuk, hogy erre van most a legnagyobb szüksége mindenkinek - mondta Horváth Csaba énekes, aki hozzátette, az elmúlt egy év nekik sem volt könnyű, a dalírás és a próbák tartották bennük a lelket. - Mi magunk is próbáltunk ebből a helyzetből a legjobbat kihozni, ugyanezért szurkolunk minden zenész kollégánknak, a családtagjainknak és barátainknak is.



A zenekar alapítója és gitárosa elmondta: bár nagyon hiányolják a koncerteket, minden alkalmat megragadtak a tavasz folyamán, hogy zenélhessenek.



- Az egyik legnagyobb örömünk az idei évben, hogy a "Köszönjük, Magyarország!" nevű kezdeményezés részeként, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az A38 szervezésében lehetőségünk nyílt arra, hogy a hajón adhassunk egy speciális koncertet, amit a köztévé is felvett. Ezt várhatóan pár hónap múlva lehet majd látni az M2 Petőfi tévén - közölte Drucker Richárd, aki hozzátette: - az új dalaink írásával, feldemózásával és stúdiófelvételeivel töltjük az időt, amiben továbbra is Pulius Tibi (Supernem) segít minket zenei producerként. Ezen felül azon dolgozunk, hogy a csapat - így a nyitás után- egy igazán ütőképes megszólalással és játékkal álhasson a színpadra, hogy tényleg felejthetetlen legyen a szezon a hallgatóságnak és a zenekarnak egyaránt - akármikor is kerüljön rá sor. [2021.05.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu