Janza Kata és Egyházi Géza Gyöngyösön koncertezik A Dáma Díva Produkció - Csonka Zsuzsanna operaénekesnő szervezésében 2021. június 20-án 19:00 órakor egy fergeteges musical és operett koncert kerül megrendezésre Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban. A fellépő művészek Janza Kata és Egyházi Géza akik, több alkalommal is jártak már Gyöngyösön, operett előadásokon és gálákon, a város közkedvelt művészeiként térnek vissza egy közös koncertre. A két közismert művész a színházi zárlat óta első alkalommal ad koncertet, ami különleges műsort és hangulatot ígér.

Az est folyamán elhangzanak híres musicalek (Rudolf, Elisabeth, Vámpírok bálja) nagy betétdalai és duettjei, közkedvelt operettekből részletek, világslágerek (Tom Jones) és örökzöld dallamok (Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, Neoton) csendülnek fel.



Janza Kata 1997-től a Budapesti Operettszínház társulatának állandó tagja. Legendás színházi szerepei közé kiemelkedik az Elisabeth című musical címszerepe, melyet a Budapesti Operettszínházban több, mint húsz évig játszott kimagasló sikerrel. További főbb szerepei közt említhető a Rómeó és Júlia (Capuletné), Rebecca (Mrs. Danvers), Lady Budapest (Lady Asthon), továbbá a Szentivánéji Álomban megformált (Titánia) karaktere. Jelenleg futó nagyobb nagy szerepei az Elfújta a szél (Belle Watling) és az Apáca Show (Zárdafőnöknő).

Rendszeres színházi és TV szereplései mellett nagy hangsúlyt fektet a vidéki és a határon túli fellépésekre is. A Budapesti Operettszínház nyári szabadtéri előadásainak jóvoltából, a Szegedi Szabadtéri Játékok visszajáró főszereplője (1996 óta), továbbá részt vett a Bajai Szabadtéri Játékok és a Fertőrákosi Barlangszínház előadásaiban is. Egyházi Géza énekes, színész, akinek színházi karrierje a Vámpírok bálja című musical 2007-es bemutatójával és annak főszerepével, Von Krolock vámpír gróf megformálásával indult. A darabot jelenleg is nagy sikerrel játsszák a PS Produkció gondozásában.

2010-ben megkapta a Gundel Művészeti díjat.

Szabadúszóként játszott az Budapesti Operettszínházban és a Madách Színházban, emellett a Centrál Színházban is láthattuk Az egy nyári éj mosolya című Sondheim darabban.

A legismertebb musical és operett főszerepekben láthatjuk jelenleg is, mint a már említett, Vámpírok bálja, valamint A nyomorultak, Macskák, Sakk, Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg özvegy, We Will Rock You, Sztárcsinálók, Lili bárónő. Jegyek a helyszínen és a musicalgaleria@gmail.com címen rendelhetők, helyre szólnak.

Jegyárak: 3.900 és 4.300 Ft

Bővebb információ ITT. A jelenleg érvényben lévő kormányrendelkezések értelmében védettségi kártya megléte szükséges a rendezvényen való részvételhez! Dáma Díva Produkció [2021.05.31.]