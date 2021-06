Kaszás Melinda: "a nehéz helyzetet is próbáltuk a lehető legjobban kihasználni" Egy zenekart kereső fiatal kaposvári énekesnő és néhány kiváló rockzenész szerencsés egymásra találása az LNDA együttes. Kaszás Melinda énekhangja és személyisége által meghatározott zenekar első Hajótörött című lemezén még pop–rock stílusú számokat hallhatunk, de már készül a második album, amelyen kipróbálják a lágyabb indie-pop hangzást. Az együttes énekesével Kaszás Melindával beszélgettünk. „Nekem a zene a minden, az éneklés pedig eszköz.”



Mióta énekelsz? Neked mit jelent a zene, az éneklés? Kicsi korom óta szeretek énekelni. Általános iskola felső tagozatában lettem énekkaros, de igazán csak színészi tanulmányaim alatt kezdett el érdekelni az éneklés. A zenekarokban való éneklés pedig 2012-óta az életem része, amikor is egy szerelmi csalódást követően ragadtam mikrofont, és remélem, még jó sokáig nem kell elengednem. Nekem a zene a minden, az éneklés pedig eszköz. Eszköz arra, hogy mindent, ami bennem van, kiadjak magamból, legyen az jó vagy rossz, öröm vagy bánat, és átadjam, üzenjek másoknak, a világnak. Sokszor azt érzem, így kommunikálok a legérthetőbben. Milyen zenéket szeretsz, milyen zenék, mely előadók hatnak rád? A zenei ízlésem nagyon széles skálán mozog. Akiken felnőttem és a példaképeimnek tekintem őket: Rammstein, Avril Lavigne, Paramore, Amy Winehouse, Lana del Rey, Lady Gaga, magyarok közül a Tankcsapda, a Depresszió, a Road és a Zanzibar határozta meg a tinikormat. Jelenleg Rúzsa Magdit, Margaret Island-et és a Honeybeast-et hallgatom a legtöbbször. Valamint személyes kedvencemmé vált az elmúlt hónapokban a lendvai származású, de a Kaposvári Egyetem Színművészeti karán tanuló Pál Péter, saját dalaival.



Hogyan találkoztál az együttes többi tagjával, hogy alakult meg a zenekar? 2019. decemberében kezdődött az egész, amikor a volt hangmérnökünk, Mazán Attila ” Mazi" már másodjára vette fel velem a kapcsolatot egy zenész-zenekar kereső csoporton belül, - mondván, hogy a fiúk énekesnőt keresnek. Én otthon, Kaposváron felültem a vonatra, és feljöttem hozzá Budapestre egy próba-stúdiófelvételre. Ezután a felvételeket meghallgatva, a fiúk maradásom mellett döntöttek. Olyan, mintha tegnap történt volna, pedig mindennek már másfél éve. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az együttes többi tagja és köztem. Második családként gondolok rájuk. Szerintem ez sok mindent elárul.



Az új basszusgitárosotok a Quimby dobosának a fia, Gerdesits Máté. Ő hogy lett a csapat tagja? Mátét a szólógitárosunk, Fogas Ákos Olivér hozta a csapatba. Ők ketten zenei tanulmányaik kapcsán ismerik egymást. Máté fiatal kora ellenére több neves zenekarban játszott már, mint például a Hiperkarmában. Máté szakmai tudásának köszönhetően rengeteget segít nekem a próbákon kívül, és a stúdiómunkák során is. Büszkék vagyunk rá, és örülünk, hogy vele dolgozhatunk.



Hogyan készülnek a számok, mi az alkotómunka folyamata. Ki írja a zenéket, szövegeket? A zenéket jórészt korábbi hangmérnökünk, Mazán Attila szerezte, és a lemez Intro-t Ákos írta. Az első lemez dalainak szövegei Bence, a ritmusgitárosunk nevéhez fűződnek. Csakis abban az esetben vagyok hajlandó elénekelni egy dalt, ha azzal száz százalékban azonosulni tudok. Ezért már az elejétől kezdve én is részt vettem a szövegírásban. A lemez kiváló zenei hangzása, az új hangmérnökünk, Bernhard Hahn, vagy ahogy mi hívjuk „ Böni” munkáját dicséri. Böni olyan nemzetközi hírességekkel dolgozott együtt, mint a német Nena vagy Kim Wilde, itthoniak közül pedig a Kispál és a borz, a Kiscsillag, a HS7-t, - és a Quimby. Ő is nagyon sokat tesz hozzá a zenékhez újabbnál újabb ötleteivel. Készül az új, második lemezetek. Elárulsz valamit róla? Az új lemez az előző lemeztől eltérően indie-pop stílusban készül, és őszre tervezzük befejezni, de ha év végére sikerül elkészíteni, mi akkor is nagyon boldogok leszünk. Ezen a lemezen már szellősebb, még inkább ének-központú, sok szintetizátorral tarkított zenék lesznek hallhatóak, kicsit a '80-as évek hangzásvilágát szeretnénk tükrözni, mai köntösbe bújtatva. Ákos által írt zene is szerepelni fog az új lemezen, illetve itt a dalszövegek jó részét már én írom. Több szempontból is indokolt a stílusváltás. Egyrészt új zenekarként még mindig a kísérletező fázisban vagyunk, másrészt pedig el kellett fogadnom azt a tényt, hogy bármennyire is szeretnék rockzenét játszani, az én hangom sosem lesz rock-hoz illő. A hangom népdalos élességét, torkosságát azonban bőven ki fogjuk használni az új dalokban.



Mennyi időt töltesz énekléssel, az együttes ügyeivel, ez hogyan befolyásolja a magánéletedet? Hetente járok énektanárhoz, és az otthoni gyakorlás is nagyon fontos. Elmondhatom, hogy meglehetősen sok időt töltök el énekléssel. Ezen felül vannak a próbák, a próbán kívüli munkák, az alkotás, meg a stúdiómunka. A magánéletemet véleményem szerint nem befolyásolja hátrányosan az éneklés, a munka; szerencsére türelmes, megértő és elfogadó párom van, aki büszke rám.



Frissen alakult együttesként, milyen lehetőségeket látsz arra, hogy ismertté, lehetőleg sikeressé váljatok? Azt gondolom, hogy a siker több összetevőből áll, és sok minden kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy zenekar ma Magyarországon. Lehetőség mindig van, mi pedig mindig próbáljuk a maximumot kihozni mindenből, a többi nem feltétlenül rajtunk múlik, amit az elmúlt időszakban kialakult vírushelyzet igazolt is. Ezt a nehéz helyzetet is próbáltuk a lehető legjobban kihasználni, nagy erőkkel vetettük bele magunkat a stúdiómunkákba. Ezért próbálgatunk, kísérletezünk különböző stílusokkal is, ami szerintem egyáltalán nem ciki, hisz csak így fogjuk tudni megtalálni a közönségünket. Mik a közelebbi és távolabbi céljaitok? Közelebbi céljaink közé tartoznak új dalok elkészítései, a második lemezünk megjelenése. Ezzel párhuzamosan folynak a dalokhoz tartozó klipek forgatásai és a fotózások is. A legfontosabb célunk, hogy koncertezzünk, és legyen állandó közönségünk, illetve, hogy ne csak ismertté váljunk, hanem hosszútávon népszerűek is maradjunk. Idővel szeretnénk feljutni a hazai nagy fesztiválok színpadjaira, például a VOLT, Sound, Sziget, stb. Én, a magam „szerény" módján azt szoktam mondani, hogy megelégszem majd az Arénával is. - NAP média - [2021.06.08.]