Ma este Csókkirály koncert 2021 a Margitszigeten - jegyek itt CSÓKKIRÁLY A KONCERT Tisztelgés a magyar rock n’ roll,a Hungária együttes és Fenyő Miklós életműve előtt. 2021. június 9. szerda 21:00 (esőnap: június 10.) Margitszigeti Szabadtéri Színpad Rendező: Szente Vajk Producer: Feke Pál A Margitszigeti Színház és a Crescendo Music Management közös bemutatója. A másfél órás látványos, jó hangulatú koncert showban megszólalnak a legnépszerűbb Fenyő Miklós és Hungária slágerek 7 sztár énekes előadásában. „Számomra nagy megtiszteltetés, hogy egy önálló show műsorral tisztelegnek kollegáim a munkásságom előtt. Remélem, hogy más énekesek előadásában is helytállnak a dalaim.

Kívánok sok sikert!" - Fenyő Miklós - Közreműködik a - zenei és táncművész szakma kiválóságaiból álló - Crescendo Music Orchestra és Női Tánckar. A látványos és több generációt átölelő, - így az egész családnak szóló - koncert show monumentális mozgó díszletekkel, jelmezekkel kerül bemutatásra a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, majd országos turnéra indul. A koncert rendezője, a mai magyar zenés színház egyik legmeghatározóbb alkotója, a kiváló író, rendező Szente Vajk, alkotótársa a Shrek, az Apáca Show, a We Will Rock You, a Puskás musicalek koreográfusa, a nagyszerű Túri Lajos Péter, látvány- és animációtervezője Madarász "Madár" János, aki megannyi hazai előadó és színházi előadás mellett az Ákos koncertek, a Madách Színház szuperprodukcióinak világítás és animációtervezője. műsoridő: 100 perc, szünet nélkül Jegyek itt [2021.06.09.]