Megnéztük: Tankcsapda, az első évtized dalai a Budapest Parkban - képekkel Ilyen, amikor a legendát még ereje teljében láthatod: amikor a tévés, rádiós, filmes slágereik nélküli műsorukkal is megtöltik a Budapest Parkot. A koncert előtti két fő kérdés az volt, hogy két hét kánikula után elmossa-e az estét a vihar, illetve hogy melyik dalokkal fogja az első tíz évét reprezentálni a Tankcsapda. Az előzenekar a Tankcsapdához hasonlóan 1989-ben alakult Prosectura volt. Jó választás volt, már csak azért is, mert saját rajongótáboruk van, akik megfelelően felfűtötték a hangulatot, értsd: őrült pogózás volt a színpad előtt a lemenő nap fényében.



A zenéjük dallamosabb, a szövegeik viszont sokkal durvábbak, mint a főzenekarnak, így több olyan dal is volt, amelynek a szövegére még a Tankcsapda decens, kispolgári rajongói is rácsodálkoztak: a Milliomos liliomos szövege a hadarás miatt szerintem nem ment át, A fazonra nyírt pinájú lány viszont határozottan meghökkentést keltett, de aztán teljes volt a siker. Kis szünet, majd a Tankcsapda minden különösebb bevezető nélkül csapott bele a lecsóba: az első néhány számig (Rock and Rollnak hívott, Legyen köztünk híd, Fiúk ölébe lányok, Vezért) nem is volt megállás, csak utána érkezett Lukács köszöntője. A közönség abszolút elkötelezett rajongókból állt, elképesztő volt látni, ahogy az összes régi dal összes sorát tudja mindenki.



A járványra Lukács annyiban reflektált, hogy úgy érzik magukat, mint a búvár, aki felbukkant a víz alól - nyilván a közönségben is sokan így voltak ezzel. Rengeteg dal elhangzott, persze mindenki tudott volna tippeket adni, mit kellett volna eljátszani még ezeken kívül (A rock and roll rugóját, szerintem...). Az elhangzott dalok pontos listája egyébként elolvasható itt. A buli a Mennyország Touristtal zárult, amit az eső udvariasan megvárt, és csak ekkor kezdett el szakadni. Folytatás a második évtized dalaival július 30-án, majd az utolsó évtizeddel október 15-én, ugyanitt a Budapest Parkban.



Szatmári Péter Tankcsapda - 3 évtized - Budapest Park - 1 - klikk a fotóra [2021.06.28.]