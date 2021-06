Hamarosan érkezik a különc magyar előadó második albuma! Amang hat dallal készül. Egyre többet szerepel a hazai sajtóban a polihisztor, jógamester énekes, AMANG. Számtalan kiváló közreműködés és ízléses videoklip megjelentetése után a különc előadó a Facebook-ján jelentette be, hogy megkezdte a második stúdióalbumán való munkálatokat. Erről pedig a mai napon megosztotta az album teljes dal sorrendjét is. A korábban a Junkies-os Szekeres Andrással és az Eleven Holdas Zselenszky-vel is dolgozó énekes ezúttal is izgalmas anyaggal készül. Az énekes megkeresésünkre elárulta: "Az új albumom hét dalt tartalmaz, plusz egy introt (0. track) és egy outrot (3,14. track). Koncept dalfüzér ez, egy utazás, ha úgy tetszik mátrixos lelki-spiri korlátbontás. A dalok zenei alapját Joker producer írta, aki egyébként az Árnyékom a falakon track-ben közreműködik énekesként is, a dallamok és dalszövegek, a pozitív üzenet pedig Amangból ered, mély tartalmú lelki hullámvasút ez, amely a fénybe tart." Az új albumra hangolódjunk egy korábbi sikeres video klippel: [2021.06.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu