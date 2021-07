Kapcsolatok • Arena Garden Bulizz Depeche Mode és The Cure dalokra az Aréna Gardenben Július 9-én pénteken óriási tribute este a legnagyobb Depeche Mode slágerekkel Budapest legújabb szabadtéri rendezvény helyszínén az Arena Garden-ben az Arena Mall pláza lábánál! A rendezvény látogatásához védettségi igazolvány nem szükséges. A budapesti székhelyű The Devotees élőshow-ja a Depeche Mode 1993/94-es Devotional/Exotic koncertkörútjának hangulatát idézi meg. Látványban és megszólalásban is visszarepíti a koncertvendégeket a múltba, egy olyan színházba, amelynek, ha ott voltál, újra élheted, ha nem, akkor átérezheted a hangulatát.



A dalok a Songs Of The Faith And Devotion Live című albumról készülnek újból. A színpadi darabok vizuális bemutatása és a koncert a Depeche Mode történetének kulcsfontosságú, három évtizeddel ezelőtti korszakát tükrözi.

Az egyedi és kreatív háttérvetítés látványosságai erősítik az illúziót, mintha csak egy valódi Depeche Mode koncert tanúi lennénk. A zenekar tagjai produkciójukkal odaadóan és a legnagyobb szenvedéllyel tisztelegnek az ikonikus Depeche Mode munkássága előtt. A The Devotees mindhárom tagja hosszú múltra visszatekintő zenei előélettel rendelkezik. Az énekes, Szakács Ádám bariton hangja megszólalásig hasonlít Dave Gahan hangjára. Az együttes tagjai:

Szakács Ádám (ének, vokál, grafika)

Kovács Alexander (billentyű)

Andrikó Gábor (billentyű, hangtechnika, vizuál)



A The Devotees előtt a Pornography (Hungarian The Cure tribute) zenél, a koncertek után pedig afterparty lesz Arpi Cure jóvoltából.



Részletes infó és jegyek itt érhetők el.



