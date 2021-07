Kapcsolódó cikkek • Tragikusan fiatalon elhunyt a magyar énekes Kapcsolatok • AWS “Ott volt benne az érzés..." - az AWS tagjai a Parkban búcsúznak Siklósi Örstől A fiatalon elhunyt Siklósi Örs zenekara, az AWS az énekes-dalszerző halála óta először beszél a nyilvánosságnak a most megjelenő 43 perces mélyinterjúban. A csapat szeptember 5-én több mint 30 zenészbarát társaságában állít emléket a Budapest Parkban egy igazán különleges emlékkoncerttel, amelynek profitját ráadásul jótékony célokra ajánlják fel. Az AWS tagjai (Brucker Bence – gitár, Kökényes Dániel – gitár, Veress Áron – dobok, Schiszler Soma – basszusgitár) a videóban részletesen mesélnek Örs küzdelméről, illetve arról, hogy ők csapatként hogyan élték meg a helyzetet. Elmondják, hogy kezdetben mindannyian kicsit bezártak, de végig bizakodóak voltak, egyáltalán meg sem fordult a fejükben a legrosszabb forgatókönyv. Örs életvidám és bizakodó volt, a terveiről, a zenekar jövőjéről beszélt kevesebb, mint egy éve a srácoknak.

“Volt pár életmentő műtétje, és ezekben a pillanatokban is, amikor kitolták a műtőből, az volt az első gondolata, hogy mi lehet velünk, mi ezt hogyan éljük meg.” Szóba kerül az is, hogy a dalszövegek utólag, a történtek fényében újraolvasva teljesen új értelmet nyernek. Erről az AWS a következőképp mesél: “Ez nem egy tudatos dolog, amit az ember megfogalmaz magában, hanem egy érzés, ami elkíséri őt az életében [...], hogy neki korábban lesz dolga a halállal, mint más embereknek. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a dalszövegek, meg régi versei az Örsnek erre reflektálnak, még ha ő ezt abban a pillanatban nem is tudta.” Az interjúban beszélnek még arról is, hogyan dolgozzák fel egymás segítségével a történteket, illetve arról, hogy Örs családja is támogatja őket a folytatásban. De részletesen kitérnek az énekes közösség összekovácsoló erejére, illetve arra is, mennyire sok emberre volt jó hatással. “Ő olyan ember volt, aki kicsit mindenkinek a barátja.” - mondják. Ezen kívül mesélnek arról, hogy Örs akaraterejének hála még betegsége alatt is született három új AWS dal, amiből egy még idén nyáron, a Parkos emlékest előtt megjelenik. “Ez a koncert olyan, amiből mi és a barátaink is ki tudják venni a részünket, és ami segíti a feldolgozás folyamatát. Örs teljes életművének tudunk emléket állítani, nem csak mi, a szűk baráti társasága, hanem azok is, akikkel koncerteken találkozott. Szerettük volna, hogy nekik is legyen lehetőségük méltóképp elbúcsúzni Örstől.” Siklósi Örs szeptember 4-én lett volna 30 éves - egy nappal később, szeptember 5-én a Budapest Parkban rengeteg vendéggel kiegészülve tehát egy 30 dalos műsorral készül az AWS. Az este befolyt profitból pedig Örs családja létrehozza a Siklósi Örs Alapítványt, ami többek között olyan célokat tűz ki maga elé, mint hogy összegyűjti és kiadja Örs még meg nem jelent verseit és dalait, illetve vállalja egy zenei tábor megszervezését, amelyet még Örs maga álmodott meg. Ezen kívül terveik szerint évente pályázatot írnak ki, ahol kezdő zenekarok igényelhetnek támogatást karrierjük beindításához.



Jegyvásárlás Az est vendég fellépői: Aurevoir. zenekar Áron András Apey - Lazarvs/Trillion Bodor Máté - Alestorm Csongor Bálint - Subscribe/Useme Diószegi Kiki - Down For Whatever Egyedi Péter - Óriás/Mmamt Gere Dorottya - I’m Dorothy Gordan Julian - Phrenia Halász Ferenc - Depresszió Kerecsen László - New Friend Request Kiss Milán - Kies Kovács Krisztián - Fish! Kovács Pali - Paliék Lukács Laci - Tankcsapda Molnár Bálint - Jolly Jackers/ex-Insane Molnár Máté - Road Nagy Zoltán - ex-Phrenia Németh Attila - ex-Turn Of Mind Nova Prospect zenekar Oravecz Kristóf - Paddy and the Rats Pálinkás Tamás - Isten Háta Mögött/ Nagyúr Radó Éden - Tiansen Rimóczi Zsola - Fatal Error Stefán Tamás - ex-Faminehill Szivák Zsolt - Cloud9+ Varga Gergely - Meristem Venyige Balázs - A Király Halott



