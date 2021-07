Zártosztállyá változott a Barba Negra - képekben Szombaton mutatta be a 25 éves Hooligans a legújabb stúdióalbumát a Barba Negra színpadán. Április 1-én jelent meg a Hooligans vadonatúj nagylemeze, Zártosztály címmel. Nem viccelt a 25. évében járó zenekar, sikerült jól meglepni a közönséget a szokottól jóval keményebb hangzással és súlyosabb szövegekkel.

A szülinapi meglepetés igencsak jól sült el, pozitív visszajelzések érkeztek a régi-új stílusú gitárcentrikus, zúzós, metálos album dalaira. Olyannyira magáévá tette a közönség az új nótákat, hogy a lemezbemutató koncerten úgy énekelték együtt Csipával a szöveget, mint a több éves slágereket.



A koncerten elhangzott az új lemez összes (12) dala és természetesen a nagy slágerek (Félember, Nőben a boldogság, Küzdj az álmodért, Játszom, Legyen valami) sem hiányoztak. Kíváncsi voltam, hogyan szólnak egymás mellett az új, keményebb hangzású és témájú szerzemények, illetve a régebbi, dallamosabb nóták.

Meglepően jól passzolnak a különböző stílusú dalok, kiegészítik egymást, ugyanakkor minden dal koncertverziója rockosabb, mint ahogy azt a rádióból megszoktuk és az évek alatt Csipa hangja is férfiasabb lett.

Hooligans a Parkban képekben - klikk a fotóra

Az előzenekar ezen az estén a Down For Whatever volt, a frontember Diószegi Kiki három új számban (Elindul a lejtő, Káosz, Evolúvió) is mikrofont ragadt és beszállt az éneklésbe Csipa mellett, ezzel is különleges hangulatot teremtve a színpadon.



A lemezbemutató koncert a Zártosztály korong introjával (Félútig elkísérsz?!) indult és az utolsó, címadó (Zártosztály) dallal zárult. A setlistből most ugyan kimaradtak olyan ikonikus dalok, mint a Királylány vagy a Paradicsom, de a 25 éves jubileumi nagykoncerten szeptember 23-án a Budapest Parkban bizonyára elhangzanak majd ezek is.



Aki viszont nem bírja ki addig Hooligans nélkül, a banda oldalán megtalálja a következő koncertek helyszíneit és időpontjait.



A Barba Negrában folytatódik a nyár és a forró hangulat, a fellépőket és az időpontokat a honlapon találjátok.



