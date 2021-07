Megnéztük: Republic koncert a Barba Negrában - képekkel Jégeső és égzengés harangozta be a Republic péntek esti koncertjét - de végül minden jóra fordult. Óriási vihar volt a Republic péntek esti koncertje előtt, a meghirdetett kezdési időpontban még szakadt az eső, dörgött és villámlott. Nem sok esélyt adtam rá, hogy ebből még koncert lehet. Talán a Barba Negrában várakozó hűséges rajongók kívánságát hallották meg odafenn, mert nyolc órára végül elállt az eső, és mivel a vihar a kánikulát is elmosta, kifogástalanul kellemes nyár esti hűvösben kezdődött el a koncert. Egy Republic koncert mindig összetett élmény: a nagy slágerek és a gyönyörű szerelmes dalok mellett az együttesnek egységes társadalmi mondanivalója van. A kirívó egyenlőtlenségek elleni kiállás, a kisemberek képviselete, ezekkel mindig egyet lehet érteni. A mondanivalóval Boros Csaba konferálásai is összhangban vannak - ő az egyik legértelmesebb, legösszeszedettebb konferanszié a hazai előadók közül. A járványra reagáló Élni jó című dal is kitűnő - nem annyira slágeres, de intelligens és kedves szöveg, amivel azonosulni lehet. Persze a szerelmes dalok is nagyon szépek voltak... és mennyi nagy sláger! Az eső még kétszer visszatért, egyszer a koncert közepén esett egy-két szám erejéig, majd a koncert vége felé, háromnegyed tízkor újra leszakadt az ég... A zenekar gyorsan bele is vágott a Szállj el, kismadár-ba, hátha ez lesz az utolsó dal a koncerten, repültek a konfettik, szállt a füst, mindezt a szakadó esőben - a kemény magban óriási volt a hangulat. Republic a Parkban képekben - klikk a fotóra Aztán az eső ismét elállt és lett idő a többi nagy slágerre is: Neked könnyű lehet, Ha itt lennél velem, Repül a bálna, Cipő hangjával a 67-es út, végül a Ha még egyszer láthatnám. A Barba Negrában ezután sincs megállás, a koncertekről a Facebookon tájékozódhatsz, ahogy a további Republic koncertekről is. Tóth Noémi [2021.07.11.] Megosztom: