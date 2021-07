Szombaton Hooligans lemezbemutató a Barba Negrában

Zártosztály címmel április 1-én jelent meg a Hooligans legújabb albuma, melynek lemezbemutató koncertje július 10-én lesz a Barba Negra színpadán.

Az idén 25 éves Hooligans alaposan meglepte legújabb lemezével a rajongóit. Az új dalokban ugyan nyomokban fellelhető némi Hooligans, de a zenekar kőkemény stílusra váltott, teljesen új hangzásvilággal, súlyos szövegekkel jelentkezett.



Az albumról eddig három dalhoz készült videoklip (Túlélő, Evolúció, Kendőzetlen igazság), érdemes mindegyiket megtekinteni, biztosan elhangzanak a budapesti koncerten, a rengeteg régebbi nagy sláger mellett.





Szombaton Csipáék kétségtelenül felszántják a Barba Negra színpadát, aki el akarja kerülni, hogy fél estét át csodálkozva nézzen körbe, hogy milyen koncertre is vett jegyet, az hallgasson bele a lemezbe.



A hangulatot 19:00 órától a Down For Whatever alapozza, a Hooligans este nyolckor lép színpadra.

Holnapig még elővételben, kedvezményesen vehetsz jegyet!



[2021.07.08.]