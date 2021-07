Bravúros szereplésre készül a Magyar Kamarazenekar Virtuóz koncertsorozatot ad a Magyar Kamarazenekar, ezúttal „Modern Bravúr” címmel, amelynek keretében a legjelesebb kortárs zeneszerzők művei hangzanak el. A két koncertből álló programra 2021. június 19-én kerül sor 17:30 órai, illetve 19:30 óra kezdettel a Duna Palota Színháztermében. A Magyar Kamarazenekar koncertmestere Bánfalvi Béla Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész lesz, a hangversenyek szólistája pedig az Együttes ifjú felfedezettje, a páratlan tehetségű, virtuóz Sztathatosz Sebestyén hegedűművész. A koncerteken elhangzanak hegedűre írt szólóművek, vonóstrió, kamarazenekari darabok, valamint hegedűverseny is, többek között Wolf Péter, Zsoldos Béla, Tóth Péter, Dubrovay László, Balassa Sándor, Bánfalvi Zoltán művei. I.koncert műsora: Bartók Béla: Román népi táncok

Hubay Jenő: Variációk egy magyar témára

Zsoldos Béla: Movie

Dubrovay László: Solo Nr. 1. hegedűre

Tóth Péter: Balkán concertante

Bánfalvi Zoltán: Divertimento II. koncert műsora: Bartók Béla: Román népi táncok

Tóth Péter: Scherzo

Zsoldos Béla: Impulse

Tóth Péter: Rapsodie

Zsoldos Béla: Movie

Wolf Péter: Utazás című hegedűverseny A Magyar Kamarazenekart mind Magyarországon, mind nemzetközi téren nagy elismerés övezi, a magyar és külföldi rangos fesztiválok, koncerttermek rendszeres fellépője, világhírű magyar és külföldi szólistákkal dolgozik együtt. Repertoárjában fellelhető a klasszikus zene- és operairodalom jelentős része, de egyéb zenei műfajokban is otthonosan mozog. A Zenekar céljai között szerepel a magyar vonós hagyományok ápolása, és a magyar zenekultúra terjesztése Magyarországon és nemzetközi szinten. A Magyar Kamarazenekar idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A Magyar Kamarazenekar alapítója, vezetője, koncertmestere és szólistája Bánfalvi Béla Liszt-díjas hegedűművész. Szólistaként és együtteseivel bejárta a világot, több mint hatvan lemeze jelent meg. Művészeti munkásságáért többek között Liszt Ferenc-díjjal, két alkalommal Bartók-Pásztory-díjjal, valamint a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. Jegyek kaphatók az ismert jegyirodákban; a Jegy.hu és a Broadway Jegyiroda országos hálózatában 2990 Ft-os egységáron. A koronavírus járvány miatt a koncertek kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatók; az épületben és a koncertteremben kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. [2021.07.18.]