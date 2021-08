Augusztus 29-én ismét Sóletfesztivál Budapesten SÓLETFESZTIVÁL - új helyszínen, nemzetközi sztárokkal! Idén új helyre költözik a Sóletfesztivál. Rendhagyó módon ezúttal nem a Kazinczy utcában, hanem Újbudán rendezzük meg a nyárutó hagyományosan nagy tömegeket vonzó gasztro-ünnepét, ahol az érdeklődők 4 ország különleges sóletjét is megkóstolhatják, valamint bepillantást nyerhetnek a zsidó élet rejtelmeibe. A gasztronómiai élmények mellett gyermekfoglalkozásokkal, kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket augusztus 29-én! Este pedig olyan nemzetközi sztárok is színpadra lépnek, mint a zsidó vallású afro-amerikai rapper Nissim Black, vagy a londoni születésű soul énekes-dalszerző Alex Clare. Sóletfesztivál időpontja: 2021. augusztus 29. 11:00-19:00

Cím: Budai Parkszínpad, Budapest, Tas vezér u. 7., 1113 A Sóletfesztiválon a részvétel ingyenes!

Koncertek időpontja: 2021. augusztus 29. 18:30

Cím: Budai Parkszínpad, Budapest, Tas vezér u. 7., 1113

Jegyárak: online: 3000 forint helyszínen: 4000 forint

Jegyinformációk: www.zsinagogakhete.hu A koncerteken való részvétel védettségi igazolvány felmutatásával lehetséges! [2021.08.23.]