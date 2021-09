Nagyszabású kiállítással indul a szeptember a REÖK-ben Mintegy 600 alkotó művét mutatja be a MAOE és a REÖK legújabb tárlata. A „Horizont” - on a műfajok széles spektrumát átfogva a legkülönbözőbb művészeti ágak mutatkoznak be, szeptember 4-től november 14-ig. Emellett „Találkozások” címmel egy izgalmas vándorkiállítást is láthatnak az érdeklődők a Magyar Ede téren. Immár hetedik alkalommal rendez „szalon jellegű” tematikus kiállítást tagjainak a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. A Reök-palota harmadjára ad otthont a nagyszabású sorozatnak: 2017-ben a Káosz és Rend, 2019-ben a Dimenziók című tárlatot láthatta Szegeden a közönség. Az idei kiállítás a „Horizont” címet kapta, mely szervesen illeszkedik a MAOE korábbi tárlatainak sorába. A szakma széles rétegét megmozgatja: a legfiatalabb alkotóktól a középgeneráción át az idősebbekig valamennyi korosztály képviselteti magát. Így lehetőség nyílik a kortárs magyar vizuális művészetben megjelenő sokféle művészi szándék és kifejezési forma megismerésére, párhuzamba állítására. Egyebek mellett a festészet, a szobrászat, a grafika és a kerámia műfajában jeleskedő művészek is bemutatkoznak a kiállításon, ahol ezúttal is - a művek sokaságában vizuális rendet teremtő - azonos méretű digitális printekkel találkozhatnak az érdeklődők. Különlegesség, hogy míg a „Horizont” az épületen belül található, egy másik, kültéri vándorkiállítást is láthat a közönség. A „Találkozások” nem csupán vizuális élmény, de egyben tiszteletadás is az egészségügyben és a járvány elleni küzdelem egyéb területein dolgozók áldozatos munkája előtt. A tárlat a MAOE által eddig szervezett kiállítások anyagát, valamint a legutóbb vásárolt művek nagyméretű laminált reprodukcióit öleli fel: csaknem 1700 művész alkotása mutatkozik be, 12 darab színes dobozba rendezve. A szegedi kiállítás után Budapesten, a Hősök terén mutatják be a közönségnek, majd a digitális printeket az egészségügy intézményei számára, az anyagban található meseillusztrációkat pedig gyermekkórházaknak ajánlják fel. A Horizont című tárlat november 14-ig, a REÖK valamennyi kiállítóterében megtekinthető, míg a Találkozások mindössze egy napig, szeptember 5., délelőttig látható a Magyar Ede téren.



Szegedi Szabadtérti [2021.09.03.] Megosztom: