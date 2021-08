Kapcsolódó cikkek • Alföldi Róbert: "Tényleg felhívott..." Képgalériák • West Side Story Kapcsolatok • Szegedi Szabadtéri Színpad Mélybe ránt és felemel Alföldi West Side Story-ja - képekben A Rómeó és Júlia történetéből született West Side Story ma már kultmusicalnek számít. Leonard Bernstein, Arthur Laurents és Stephen Sondheim szerzőhármasának köszönhetjük a művet, amit idén a Szegedi Szabadtéri Játékok is műsorára tűzött, Alföldi Róbert rendezésében. Ha a történelmi adatokból indulunk ki, akkor mindenképp érdekesség, hogy a darabot Európában 1958-ban mutatták be, Londonban. Magyarországon 1969-ben játszották először, éppen a Szegedi Szabadtérin. Mindez 4 évvel azután történt, hogy a West Side Story film változata 11 Oscar-jelölést kapott, amiből 10-et díjra is váltott. A számok is jelzik, hogy sikerre lett ítélve a mű. Rómeó és Júlia helyett itt Tony és Maria, Verona helyett pedig New York egyik szegénynegyede a helyszín. A dráma, a szerelem és az ellenségeskedés maradt. Ami a szubjektív részt illeti: Leonard Bernstein zenéje megosztó. Lehet szeretni és nem szeretni, köztes állapot ritkán van. Az amerikai zeneszerző, karmester, zongoraművész korának igazi sztárkarmestere volt. A West Side Story megírása után voltak, akik bírálták hatásvadász dallamait, olcsónak bélyegezték a romantikus sztorit, sőt még azzal is vádolták, hogy egy sor híres musical zeneszerző dallamaiból merített ihletet. A negatív kritikák ellenére a közönség imádta és az a tény, hogy 2021-ben is van létjogosultsága a darabnak, mindenképp Bernsteint igazolja. A mű olyan kérdéseket feszeget, mint a bevándorlás, az idegen kultúráktól való félelem vagy a faji előítéletek. A Jetek - második generációs amerikai tinikből álló banda - és a Cápák - Puerto Ricó-i bevándorló fiatalok csapata - között mindennaposak az utcai balhék, bandaháború ez a javából. West Side Story képekben - klikk a fotóra Alföldi rendezése nem vitt nagy csavarokat a jól ismert történetbe. Letisztult és elegáns, leginkább a díszlettel volt összhangban: sallangmentesen tálalta a nagy szerelmet és a, ha nem is ősi, de ellenséges hangulatot. A főszereplők közül sem volt olyan, aki egyértelműen uralta volna a színpadot. Kocsis Dénes (Tony) biztos kézzel és hanggal nyúlt a szerephez, Ágoston Kati Mariája mégis fantáziadúsabb volt. Megpróbálta akcentussal színesíteni a karakterét, de biztos vagyok benne, hogy ez legalább annyi embernek tetszett a nézőtéren, mint amennyit kirázott a hideg. Tőlem plusz pont, hogy annyi rohangálás, fel-le lépcsőzés közben sem volt egy hamis hangja sem (vagy csak én nem hallottam). Kellemes meglepetés volt Brasch Bence Riffje, az Anitát alakító Nádasi Veronika pedig magabiztosan „lakta be” a Dóm tér színpadát. A prózai szerepeket játszó színészek – Stohl András, Bezerédi Zoltán, Borovics Tamás és Kárász Zénó – sem hibáztak. Ha lenne West Side Story 2. akkor Stohlnak, mint rendőrkapitánynak, Bezerédinek pedig, mint a megértő kocsmárosnak nagyobb szerepet is írhatnának. Miközben élvezzük az előadást, mert volt mit élvezni: látványos táncok, csodaszép jelmezek, biztos hangok, gyengébb színészi játék – de ennek védelmére szóljon az, hogy a hatalmas szegedi nézőtér sosem tudja a kőszínházi élményt adni. Élmény, de egészen más. Már a 2. sorból se keresse senki a színészi mimikát, még messzebbről meg annak is örüljünk, ha felismerjük, hogy épp ki énekel. Szóval, miközben nézzük a Jetek és Cápák harcát, Maria és Tony hevességét eszünkben juthat az a szomorú tény, hogy az 1950-es években játszódó mű alapkérdései, még ma is aktuálisak. Vagy ma még inkább... Erőszak és gyűlölet, ami nem csitul, inkább fokozódik, mert fokozzák... Sötét téma, melyet néha a zene próbál oldani, de van, amikor csak még mélyebbre húz. Hogy van-e kilátás a jobbra? A darab egyik dala – talán a legszebb – is ebben bízik: „Eljő még a nap, egy nap mely szépet ad,

ránk köszönt majd egy más jövő,

jobb világ, szebb idő!” Több, mint 60 év telt el, és nem lett folytatása a West Side Storynak pedig, ha lenne megnéznénk azt is. A szegedi előadás viszont 2022. januárjában a Papp László Budapest Sportarénában is látható lesz, így aki kicsit szórakozva akar gondolkozni, megteheti jövőre is. Szereplők

Maria: Ágoston Kati

Tony: Kocsis Dénes / Koltai-Nagy Balázs

Anita: Nádasi Veronika

Riff: Brasch Bence

Bernardo: Medveczky Balázs

Doc: Bezerédi Zoltán

Schrank: Stohl András

Krupke: Borovics Tamás

Glad Hand: Kárász Zénó

Action: Mikola Gergely / Szerémy Dániel

Baby John: Gábor Márkó

A-rab: Szerémy Dániel / Kazári András

Snowboy: Koltai-Nagy Balázs / Bezerédi Bendegúz

Big Deal: Csiby Gergely

Diesel: Krausz Gergely

Akárkié: Hartai Petra

Chino: Kovács Máté

Pepe: Barna Zsombor

Consulea: Auksz Éva

Rosalia: Bori Réka

Francisca: Nagy Barbara

Velma: Simó Anna

Graciela: Sziládi Hajna

Kislány: Tóth Rebeka Alkotók

Díszlettervező: Kálmán Eszter

Jelmeztervező: Tihanyi Ildikó

Zenei vezető: Károly Kati

Koreográfus: Vári Bertalan

Karmester: Silló István

Rendező: Alföldi Róbert

Producer: Rosta Mária



