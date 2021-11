A legjobb kezdő szintű digitális rajztáblák A The New York Times nemrégiben egy remek listát állított össze azokból a digitális rajztáblákból, amelyet kezdők számára ajánlanak. Az eredmények magukért beszélnek, ezért lássuk is, milyen típusú modellt érdemes venned, ha érdekel a rajzolás! A kutatásról A The New York Times híres a kutatásairól és a kiválóan összeállított és tényekkel alátámasztott listáiról. Az egyik népszerű rovatukban, a Wirecutterben szakértők bevonásával tesztelnek le teljesen különböző termékeket, eszközöket. Ezeket alaposan kielemzik, megvizsgálják szakmai és felhasználói szempontból, végül felállítják a sorrendet. Nem csak elektronikai cikkekről, okostelefonokról vagy laptopokról szakértenek, de társasjátékokról és takarókról szóló cikkeket is olvashatunk tőlük. Az aktuális kutatásukban a kezdő szintű digitális rajztáblákat vették górcső alá. Ezeken az eszközökön sok múlik, hiszen egy kezdő számára fontos, hogy ne riassza el őket egy profi, de bonyolultnak tűnő és nehezen kezelhető rajztábla. A rajzolás iránti szenvedélyt egy kezdő számára egy jól kezelhető digitális rajztáblával lehet a legjobban meghozni és fenntartani. A meglepő végeredmény A Wirecutter szakértői most a digitális rajztáblákat vették elő tesztelésre és elemzésre, amely végén egy váratlan meglepetés született. Nem csak egy, hanem két nyertes is lett, melyek a Wacom márka Wacom Intuos és Wacom One típusú digitális rajztáblái. A Wacom digitális rajztáblái a kutatás alapján rendkívül hatékonyak, és könnyen kezelhetőek egy kezdő számára is! A kutatás résztvevői A The New York Times kutatását a digitális rajztáblákról Ellen Airhartnak köszönhetjük, aki saját bőrén tapasztalta a különböző eszközökkel kapcsolatos problémákat. Úgy gondolta, itt az ideje egy alapos, mindent átfogó digitálisrajztábla-kutatásnak, hogy ő maga is a végére járhasson a legjobb típusnak. Airhart 2019 óta tényellenőrzőként és íróként tevékenykedik a Wirecutternél. Amatőr művészként a hagyományos technikákat kedveli, eszközéül pedig főként akrillt és akvarellt használ. A kutatásban partnerei voltak Melanie Pinola vezető író és Justin Krajeski író, akik szintén rengeteg időt és energiát fektettek a tökéletes digitális rajztábla megtalálásába. Melanie a hardverek és szoftverek szakértője. Évekig kutatott, tesztelt és írt ezekről olyan magazinoknak, mint a Lifehacker, Laptop mag vagy a PCWorld. Justin 5 éve tagja a Wirecutternek, ahol kipróbál, elemez és ír technikai eszközökről fáradhatatlanul. Ezek a nagyszerű szakértők tehát nem bízták a véletlenre a dolgot, és olyan győzteseket választottak, akiket minden oldalról alaposan megvizsgáltak, és nem találtak rajtuk fogást. Szerezd be a digitális rajzoláshoz szükséges programokat a Szoftver.hu segítségével! [2021.11.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu