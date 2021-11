Kapcsolódó cikkek • Megújulva tért vissza a Madách Színházba a Jézus Krisztus Szupersztár! - képek Kapcsolatok • Madách Színház 400. Mamma Mia! előadást ünnepeltek a Madách Színházbam A Madách Színház 2021. november 22-én játszotta 400. alkalommal Benny Andersson- Björn Ulvaeus-Catherine Johnson: Mamma Mia! című musicaljét. A világon először a Madách Színház és Szirtes Tamás rendező kapta meg a jogot, hogy non-replica változatban állítsa színpadra a Mamma Mia! musicalt. Így 2014-ben önálló rendezésben, díszletekkel és jelmezekkel kerülhetett a darab a magyar nézők elé. A Madách Színház előadását Magyarországon eddig összesen közel 440 ezer néző látta, a Madách Színházon kívül a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Debrecenben, Veszprémben, Győrben, Pécsett, Szombathelyen, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Zalaegerszegen. A jubileumi előadáson minden szereposztás színre lépett, többek között Gallusz Nikolett, Koós Réka, Kováts Kriszta, Sasvári Sándor, Stohl András, Nagy Balázs, Détár Enikő és Ladinek Judit. Szirtes Tamás rendező az előadás után elmondta: „Rendkívül büszke vagyok rá, hogy ha bemutatunk egy darabot, az még 5, 10, a Macskák esetében 38 év múlva is műsoron van. Ennél nagyobb és egyértelműbb visszaigazolás nincsen. A Mamma Mia! csodálatos darab. Napsütés, élet-igenlés és életöröm van benne. Egyszerű, igazi és mégis bonyolult szerelmi történet. Gyönyörű mese, ami mindenkit megérint.” Kováts Kriszta (Donna) szerint „a darab azt sugározza, hogy nagyon jó élni, nagyon jó szeretni a barátainkat, szeretni a lányunkat. Még ha el is kell engedni. És mindig van egy valaki a néző számára, akivel együtt tud menni, akivel együtt érez.” Stohl András a jubileumi előadás közönségéről azt mondta: „Én nem is számítottam rá, hogy ekkora ünneplés lesz. Amikor bejöttem, én effektív zavarba jöttem, és szaladtam ki a Sasihoz a végén, Te, ezt nagyon-nagyon szeretik.” A Madách Színház Mamma Mia! előadása legközelebb 2022 nyarán, a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz látható, ahol 2014 és 2017 között négy nyáron át már 17-szer színre került, ezzel minden idők legnépszerűbb előadása volt a Játékok történetében, de a 2022-es vendégjáték újabb rekordot állíthat fel.



