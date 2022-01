Február 14-ln indul az ingyenes JFF Online Japán Filmfesztivál A tavalyi nagy siker után a Japán Alapítvány Budapesti Iroda idén is online formában rendezi meg a JFF Online Japán Filmfesztivált. 2022. február 14. és 27. között az ország egész területén eredeti nyelven, magyar vagy angol felirattal, otthonunkban, a kanapéról ingyenes nézhetünk meg 20 japán alkotást, melyek között találhatunk a kritikusok által elismert díjnyertes munkákat és szórakoztató filmeket egyaránt. Az idei kínálatban szerepel többek között Kurosawa Akira A vihar kapujában című klasszikusa, a díjnyertes Awake című kortárs alkotás és Japán egyik legígéretesebb női rendezője, Nishikawa Miwa a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált és számos nemzetközi fesztiváldíjat nyert Szabad levegőn című filmje. 2022. február 14. és 27. között idén 20 japán filmet hoz el Magyarországra a JFF Online Japán Filmfesztivál, köztük Japán egyik legígéretesebb női rendezője, Nishikawa Miwa a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált és számos nemzetközi fesztiváldíjat nyert Szabad levegőn című filmjét. A Naoki-díjas szerző, Saki Ryuzo egyik művének filmes adaptációjában Mikami, egy volt jakuza-tag, 13 év után szabadul a börtönből. Szeretne tiszta lappal indítani, de vajon képes lesz megvetni a lábát a társadalomban? A főszerepet játszó Yakusho Koji az egyik leghíresebb kortárs színész Japánban. A Takada Kaoru azonos című regénye alapján készült Mio szakácskönyve az Edo-korban játszódik. A XVII.-XIX. századig tartó 200 év a kulturális virágzás ideje volt Japánban. Az izgalmas történeten túl a filmkockákon megjelenő aprólékosan elkészített ételek e korszak esszenciáját jelenítik meg. 2015-ben sakkozott először egy shogi játékszoftver profi játékos ellen. Az Awake igaz történet ihlette coming-of-age film, mely messze többről szól, mint egy mesterséges intelligencia és egy ember között folyó izgalmas játszmáról, a fesztiválkedvenc Arisztokraták pedig elgondolkodtató dráma a mai japán nők életéről. A Japán Alapítvány Budapesti Iroda igazgató asszonya, Fujii Mami elmondta: „Igazán örülök, hogy a múlt évhez hasonlóan idén is online vetíthetünk megannyi japán filmet a magyar közönségnek, ráadásul magyar felirattal. A nagy népszerűségnek örvendő friss alkotásoktól kezdve az animéken és klasszikusokon át a japán gasztronómiai és harcművészeti dokumentumfilmekig 2022-ben is számos kiemelkedő művet láthatnak majd az érdeklődők. Még ha jelenleg nehéz is kiutazni Japánba, remélem a filmeket látva közelebb érzik majd magukhoz a szigetországhoz, és az érdekes történetek megmozgatnak Önökben valamit.” A fesztivál ideje alatt, 2022. február 14-27. között a weboldalon minden nap elérhető mind a húsz alkotás, melyeket a lejátszás gomb megnyomását követően 48 órán keresztül akár többször is újranézhet a közönség, választható magyar vagy angol felirattal. A Japán Alapítványt a japán kormány hozta létre azzal a céllal, hogy nemzetközi kulturális kapcsolatokat építsen ki és ápoljon világszerte. Az Alapítvány legfontosabb feladata, hogy terjessze a japán nyelvet és kultúrát és hogy elősegítse a népek közötti kölcsönös megértést. Főbb tevékenységi területei a japán nyelvoktatás, művészeti és kulturális cserekapcsolatok, japanisztikai kutatások és kutatói csereprogramok. A Budapesti Iroda 1991-ben történt megalapítása óta, közel 30 éve fáradozik azon, hogy közelebb hozza Japánt Magyarországhoz. Változatos kulturális programok mellett, gazdag könyvtárral, valamint évente megújuló nyelvtanfolyamokkal várja az érdeklődőket. A több, mint20 országot érintő JFF Online Japán Filmfesztivál 2020. novemberében indult világkörüli útjára. További részletek a Japán Alapítvány honlapján. [2022.01.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu