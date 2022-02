Kapcsolódó cikkek • Február 14-ln indul az ingyenes JFF Online Japán Filmfesztivál Feburár 14-én kezdődik az Online Japán Filmfesztivál Bár február 14-én kezdődik az ingyenes Online Japán Filmfesztivál, már február 8-tól izgalmas bemelegítő programokat kínál a rendezvény. Az esemény honlapján 18 film alkotóinak videóüzenete is elérhető lesz, Kurosawa Akira A vihar kapujában című klasszikusáról pedig Varró Attila filmelmélet és filmtörténet oktató és Vihar Judit, a film alapjául szolgáló A bozótmélyben című Akutagawa Ryūnosuke novella fordítója tart majd ingyenes online előadást. A fesztivál ideje alatt az Ito című film rendezőnőjével, Yokohama Satokoval és Komai Ren főszereplőnővel, valamint az Arisztokraták rendezőnőjével, Sode Yukikóval videóinterjút is láthat majd a közönség. Végül február 19-én A szumó útja - Akik a szamurájok nyomdokába léptek című dokumentumfilm apropóján Tóth Attila volt szumóbirkózóval beszélget Máté Zoltán japanológus. Február 14. és 27. között az ország egész területén eredeti nyelven, magyar vagy angol felirattal, otthonunkban, a kanapéról ingyenes nézhetünk meg 20 japán alkotást. Február 8-án 18.30-kor az ingyenes Online Japán Filmfesztivál nyitóakkordjaként A vihar kapujában című Kurosawa Akira klasszikusról Varró Attila filmelmélet és filmtörténet oktató és Vihar Judit, a film alapjául szolgáló A bozótmélyben című Akutagawa Ryūnosuke novella fordítója tart ingyenes online előadást. A világ filmművészetének egyik csúcsa, az 1950-es alkotás anno elnyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját. Varró Attila a filmet filmelméleti szemszögből vizsgálva illeszti be a Kuroszava életműbe, illetve filmes utóéletére, a különféle remake-ekre is kitér majd. Vihar Judit irodalmi oldalról közelít majd a témához, két Akutagawa novellát - A vihar kapujában és A bozótmélyben - véve górcső alá. Saját fordítói tapasztalataival gazdagítja az előadást, mindemellett kitér az „igazság” nehezen megfogható fogalmára is. Az előadást követően a nézők online tehetnek fel kérdéseket az előadóknak.



Február 8-tól szinte az összes, 18 film - A nyár filmje, a Szabad levegőn, a Mio szakácskönyve, a Maszkos kórterem, az AWAKE, az Arisztokraták, az Ito, az EVE idő, a Fordított Patema, A szumó útja - Akik a szamurájok nyomdokába léptek, az Ami még a rámennél is fontosabb, az Ozland - Varázslat a mosolyfakasztásra, a ReLife, a Szeretete felmelegíti a fürdővizet, a Médium, A boldogság kenyere, A Déli-sark szakácsa és a Happy Flight alkotóinak videóüzenete is elérhető lesz az esemény honlapján. Február 19-én 10:30-kor A szumó útja - Akik a szamurájok nyomdokába léptek című dokumentumfilm apropóján Tóth Attila volt szumóbirkozóval Máté Zoltán japanológus tart majd ingyenes online beszélgetést. A szumóbirkózás már több, mint ezer évvel ezelőtt is létezhetett Japánban, és a mai napig is országos népszerűségnek örvend. Tóth Attila Japánból élőben jelentkezve saját tapasztalatait, étrendjét, edzésterveit és a hivatalos mérkőzéseket bemutatva enged bepillantást a szumóbirkózók megannyi rituáléval és szabállyal rendelkező hagyományába. A fesztivál teljes ideje alatt két film alkotóival videóinterjút is láthat majd a közönség. Az Arisztokraták rendezőnője, Sode Yukikó a mai japán nők életéről beszél majd, hisz filmje osztálykülönbségek vibráló ábrázolásán keresztül tárja elénk a szomorú valóságot. Az Ito című film megindító mese egy, a korlátai közül kitörő fiatal lányról és a családi kötelékek fontosságáról, miközben a tokiói szubkultúra sajátos elemeként létező "maid cafe" kultúrába is bepillantást nyújt. Az interjúban Yokohama Satoko rendezőnőt és Komai Ren főszereplőnőt ismerheti meg a közönség. A fesztivál ideje alatt, 2022. február 14-27. között a weboldalon minden nap elérhető mind a húsz alkotás, melyeket a lejátszás gomb megnyomását követően 48 órán keresztül akár többször is újranézhet a közönség, választható magyar vagy angol felirattal. A több, mint 20 országot érintő Online Japán Filmfesztivál 2020. novemberében indult világkörüli útjára. További részletek a Japán Alapítvány honlapján. [2022.02.09.]