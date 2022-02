Lemezbemutatóra készül a Ritmusa Zenekar Katarzis címmel jelent meg a RitMusa Zenekar népzenei és cigányzenei fúzió második albuma. A dalok témája népdalokból adódóan az emberi érzelmekre alapul: a szerelmemre, párválasztásra, örömre és bánatra. Az autentikus cigányzene mellett az albumban helyet kapnak oláhos, verbunk és csárdás dallamok is a zenekar stílusához híven fiatalos lendülettel és pörgős ritmusokkal dúsítva. Az új dalok a február 26-i élő lemezbemutató koncerten debütálnak a százhalombattai Barátság Kulturális Központban. Ritmusa Zenekar:

Katarzis

Élő lemezbemutató koncert

(február 26., szombat, 19:00 – Százhalombatta, BKK) A RitMusa Zenekar népzenei és cigányzenei fúzió. Hangzásának jellegzetessége a népi hangszerek megszólaltatása a megszokottól eltérő hangszerelésben. Koncertjeiken magával ragadó dinamikával és lendülettel muzsikálnak a Musa testvérek és barátaik. Szandra, Josy és Krisztián autodidakta módon tanultak énekelni, gitározni szüleiktől és nagyszüleiktől. Tanáraik támogatásával már gyermekkorukban autentikus cigányzenét vittek színpadra, idővel csatlakozott Szatmári Dolóresz „Dolly”, Kazsóki-Mészöly János, Vajda Gergely és Homoki Dénes is a testvérekhez; 2021-ben pedig Mészáros Jánossal bővült a zenekar. A tagok mindegyike rendelkezik néptáncos múlttal, van, aki a mai napig aktívan táncol és oktat is. Innen ered a népzene iránti szeretetük, emellett elkötelezettek az archív felvételek feldolgozásában. A tagok összetételéből adódóan a zenekar folyamatosan színesíti a palettáját, hiszen van a zenészek között cigány, rác és kárpátaljai származású is. A zenekar 2021 nyarán egy országjáró turné keretén belül mutatta be első, Szívünk Ritmusa című albumát; hat megyében, tizenkét városban léptek fel, többek között; Budapesten, Gödöllőn, Miskolcon, Veszprémben és Jászberényben. A CIOFF Folklórfesztiválok Világszövetségének 50. világtalálkozóján is képviseltették maguk Százhalombattán, a külföldi közönség előtt. A formáció 2021-ben elnyerte a Hagyományok Háza Népzenészek támogatása című pályázatát. Az első albumot alig egy éven belül követte a második is, mely Katarzis címmel jelent meg 2021 novemberében a Gryllus Kiadó gondozásában. Az album címét az az örömteli érzés ihlette, melyet a közös muzsikálás, az együtt töltött pillanatok adnak a zenekar tagjainak. A dalok témája népdalokból adódóan az emberi érzelmekre alapul: a szerelmemre, párválasztásra, örömre és bánatra. Az autentikus cigányzene mellett az albumban helyet kapnak oláhos, verbunk és csárdás dallamok is a zenekar stílusához híven fiatalos lendülettel és pörgős ritmusokkal dúsítva. Katarzis: 1. Katarzis

2. Asszonyos

3. Biciklivel Szováton

4. Oláhosan

5. Kutyafája

6. Egykettő jegykendő

7. Virít a szerelem

8. Zha po drom

9. Korondról porondra

