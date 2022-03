A podcast készítés 5 legfontosabb szabálya Podcastet szeretnél indítani, de nem tudod, hogyan kezdj bele? Ha átgondoltan akarsz elindulni, akkor tarts velünk, hiszen rengeteg hasznos tanácsot szedtünk össze! Miért érdemes podcast gyártásba fogni? Ha a tartalom és a minőség magas színvonalú biztosan eléred a célközönséged.

Tényleges, hűséges közönséget építhetsz a hallgatókból.

Promótálhatod a termékeid vagy a szolgáltatásod.

Nem kerül sokba az eszközpark felépítése.

A szenvedélyeddel kereshetsz pénzt. A podcast készítés 5 lépése 1. Válassz egy témakört, amivel elkötelezett vagy



Lehet, hogy a műsor indításakor még a kezdeti lelkesedés van fölényben, viszont nem árt tudatosan megtervezni hosszabb távra, hogy mit akarunk elérni a podcastunkkal.



Érdemes olyan témákat választani, amelyek iránt nem csak egy fellángolást érzel, hanem hosszútávon is lázasan veted bele magad a kutakodásba. Olyan topikokat válassz, amiről magadtól is órákat tudnál beszélni.



Tipp: Készíts egy listát az első 20-25 epizód tematikájáról. Adj mindnek címet, és fejtsd ki az adások menetét. Nem árthat az sem, ha a összeállítod azok névsorát is, akiket meghívnál.



2. Hozd létre a branded alappilléreit



Egy ismeretlen ember először a podcasted címével találkozik. Éppen ezért fontos, hogy a cím kitalálására a lehető legtöbb időt fordítsd, hiszen ez lesz az, ami bevonzza - vagy rossz esetben pont az ellenkezője, eltaszítja - a potenciális hallgatókat.



A cím mellett fordíts figyelmet az index képre és a profilod rövid leírásához, hiszen ezek is döntő szerepet játszhatnak abban, hogy ki fogja meghallgatni az epizódjaid.



Miként kezdj bele? Találj ki egy frappáns, egyedi címet!

Készíts egy olyan leírást, ami tükrözi, hogy mit várhatnak a hallgatók a műsorodtól.

Készíts/Készíttess egy egységes arculatot, ami biztosítja, hogy osztatlan legyen a megjelenése a podcastednek - ez segít abban is, hogy könnyen azonosítható legyen a műsor.

Legyen közösségi média profilja a podcastednek, hogy könnyebben elérd a közönséged.

Döntsd el, hogy milyen rendszerességgel tervezed közzé tenni az adásokat. Emellett érdemes azt is átgondolnod, hogy milyen hosszú adásokat szeretnél készíteni. 3. Szerezd be a szükséges eszközöket Szerencsére egy podcasthez nem szükségesek a legprofibb stúdió eszközök. Azonban a rossz minőségű hangminőséget adó, átlagos felszereléstől mindenképp komolyabb, magasabb szintet kell biztosítanod. Kristálytiszta hangás. Ez a legfontosabb ahhoz, hogy a közönséged tisztán hallja a mondanivalód. Tökéletes hangzást természetesen csak egy stúdióban fogsz tudni elérni, de működőképes alternatíva lehet az is, ha az otthonodban vagy irodádban alkalmazol valamilyen hangszigetelő módszert, hiszen ezzel is ideális körüményeket teremthetsz egy felvételhez. Mi tartozik az alapfelszerelések közé? Mikrofon és az ahhoz tartozó állvány

Popfilter

Kábelek (például XLR kábel a mikrofonokhoz)

Hangkártya (audio interface)

Hangelnyelő szivacsok 4. Az adás felvétele Kezedben van az ütemterv, az epizódok tematikája, kész van a brand is, megvannak a szükséges eszközök. Minden készen áll arra, hogy elkezd a munkát! Ha önállóan akarod készíteni a podcastet, akár interjúkat akarsz gyártani, minden esetben törekedj arra, hogy értéket adj a hallgatóknak. Legyen a műsorod tudományos, szakmai, vagy könnyedebb, hétköznapibb témákról szóló szórakoztató beszélgetés, minden esetben adj bele mindent és gyártsd lelkesen a hang alapú tartalmaid. Mik azok a dolgok, amikre érdemes figyelni? Légy természetes! Beszélgess úgy, ahogy azt egy kávé vagy pohár bor mellett tennéd.

Legyél lelkes, de azért csínján bánj a túlzott hangulatkeltéssel.

Ne vágj a vendéged vagy beszélgetőpartnered szavába. Legyél türelmes és hagyd, hogy elmondja a gondolatait. 5. Publikálás Elsőre ijesztő lehet megnyomni azt a bizonyos Feltöltés gombot, viszont csak így tudsz majd sikereket elérni. Ha már feltöltötted a kész anyagokat itt az ideje, hogy reklámozd is azokat. Posztold a közösségi média csatornáidon.

Küldd át azoknak az ismerőseidnek, akiket érdekelhet a téma.

Oszd meg olyan fórumokon, csoportokban, amik a témakörhöz kapcsolódnak. Figyelj a visszajelzésekre! Reagálj azokra, amikre tudsz. Viszont ne hagyd, hogy túlságosan befolyásoljanak, legyen az adott komment pozitív, vagy akár negatív. Igyekezz a realitás talaján maradni. Ha kritikákat kapsz gondold át, hogy mennyire voltak jogosak, a bennük lévő hasznos tanácsokat fogadd meg - akkor is, ha elsőre kíméletlennek tűnnek Egy podcast indítása remek lehetőség lehet arra, hogy azzal foglalkozz, ami érdekel és rátalálj arra célközönségre is, akiket ez érdekel. Gyárts tartalmakat természettudományokról, társadalomtudományi kérdésekről, vállalkozással kapcsolatos témákról, zenéről, életmódról vagy bármiről, ami érdekel és amiben jó vagy! Ez a felület kiváló lehetőséget nyújt számodra, hogy értékes és időtálló beszélgetésekkel színesítsd a hallgatók életét. Főkép: Will Francis (Unsplash) [2022.03.25.]