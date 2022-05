Tavaszi Balkán Party lesz Budapest szívében A járványhelyzet javulásával lassan visszatér az élet a fővárosba, így a délvidéki életérzés szerelmesei is újra rendszeresen találkozhatnak. A februári, évadnyitó Balkán Party után most május 7-én telik meg ex-yu világgal a Living Room. „Ismét egy irodalmi élménnyel indítunk, 21h-tól a Pál utcai titok (Tajne Pavlove ulice) könyvet mutatjuk be. Dragan Jakovljević szerzővel Dragana Meseldžija szerb nyelven beszélget, magyar fordítást Novakov Annamáriának köszönhetően biztosítunk.



A szerző negyed évszázada érkezett Budapestre Kragujevacról, a Pál utcai fiúk könyvvel a bőröndjében és a mai napig Molnár Ferenc regényének helyszíneihez közel él. Regényei és azok hősei ezáltal egyfajta hidat képeznek a magyar és szerb történelem és irodalom között" – mondták el a szervezők. Az irodalmi kitekintés után a már jól megszokott csapat: DJ Macsity és a Balkan Grill gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Bővebb információ az esemény hivatalos oldalán IDE KATTINTVA érhető el. [2022.05.05.]