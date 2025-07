Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban! A Carmen, a Dracula, a Jekyll és Hyde és a Rudolf musical leghíresebb dalai is színre kerülnek augusztus 7-én a Margitszigeti Színházban olyan ismert énekesek előadásában, mint Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György. Az est különlegessége, hogy a musicalek világhírű zeneszerzője, Frank Wildhorn személyesen is közreműködik az előadáson. Varázslatos musicalgálát láthat a nagyközönség augusztus 7-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon: Frank Wildhorn, a többszörös Grammy-, Tony és Emmy-díjra jelölt világhírű amerikai zeneszerző és barátai, Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György, nagyívű koncertet adnak a New York-i Broadway sikerszerzőjének ikonikus musicaljeiből. Az est különlegessége, hogy maga a világhírű zeneszerző is közreműködik zongorán és személyes gondolataiba is beavatja a nézőket, így a közönség betekintést nyerhet az egyes musicalek keletkezéstörténetébe is. Frank Wildhornt Magyarországon leginkább fokozott szakmai és közönségérdeklődésnek örvendő musical bemutatói kapcsán ismerheti a közönség. A Carmen, a Jekyll és Hyde vagy épp a Rudolf című musicalek felejthetetlen dallamai örökre beírták magukat a zenés színház történelmében. A kivételes és megismételhetetlen gálakoncert koreográfusa és a rendező munkatársa Lénárt Gábor, rendezője Homonnay Zsolt Jászai Mari-díjas színházi alkotó, az Operettszínház művészeti vezetője. A színpadon elhangzottak könnyebb megértését szinkrontolmács segíti. Egy este a zene bűvöletében Az este első felében korábban a Bécsi Filharmonikusok előadásában és legutóbb az ulmi International Danube Festival-on jelentős visszhangot kiváltó és közönségsikert aratott Duna szimfónia szerepel a programban. Wildhorn nagyívű művét a klasszikus, valamint a modern, kortárs zenei stílusok harmonikus ötvözésével vetette papírra, rajongásig szeretett folyója, a Duna iránti tisztelete jeléül. A mély érzelmektől fűtött, jellegzetes wildhorni hangzásvilág elvarázsolja a közönséget és végig repíti a Duna útján a forrásától egészen a Fekete-tengerig. A hamisítatlan operettszínházi életérzést és a páratlan zenei élményt a Budapesti Operettszínház Pfeiffer Gyula Liszt Ferenc-díjas karmester, főzeneigazgató vezényletével játszó, több mint 80 fős Szimfonikus Zenekara garantálja. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2025.07.28.] Megosztom: