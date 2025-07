2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten Egy este, ahol eljátsszák a kihagyhatatlan dalokat. Egy este, ahol először mutatják be élőben, teljes pompájában a nyár elején megjelent új nagylemezüket. Júniusban jelent meg az Esti Kornél hetedik stúdióalbuma Elég címmel. Az új dalok mellet a régi nagy kedvencek is elhangzanak majd a koncerten.

Egy este, ami terápia a zenekarnak és a közönségnek is, ahol együtt énekelhetjük, ordíthatjuk ki magunkból az összes felgyülemlett feszültségünket, bánatunkat, örömünket.

Egy este, ami után könnyebb szívvel mehetünk vissza a valóságba. Vendégzenekarként érkezik hozzájuk a Fiúk zenekar, akik az utóbbi időszak egyik legnagyobb meglepetései az alternatív zenei színtéren. A Fiúk hangzásvilága egyszerre nosztalgikus és nagyon is mai, pimasz és érzékeny dalszövegekkel. Ha még nem hallottad őket élőben, most itt a lehetőség. Garantáltan tapadni fognak a dalaik! Egyre több Parkos koncertet jelnyelvi tolmácsolással is követhettek, hogy a dallamok és a történetek valóban mindenkihez eljussanak. A Park ikonikus dombján július 31-én az Esti Kornél koncertjén nemcsak hallhatod, de láthatod is a dalokat, átélve a szövegek minden rezdülését.



Az este tervezett menetrendje:

18:00 - Kapunyitás

18:40 - Fiúk

20:00 - Esti Kornél

22 órától pedig Dj Endy-vel és a legkülönfélébb stílusú zenék várnak Titeket! Jegyek [2025.07.28.] Megosztom: