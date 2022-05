Június végén kezdődik a Pocca Piknik Fesztivál Felsőörsön Mások mellett a Bohém Ragtime Jazz Band, a Benkó Dixieland Band, a Wild Rooster, a Mystery Gang, Little G Weevil és a Jambalaya is fellép a Pocca Piknik Fesztiválon. A Balaton-felvidéki Felsőörs külterületén június 30-án és július 1-jén szól a zene. Három nap alatt tizenöt koncertet tartanak a második Pocca Pikniken. A levendulaillattal övezett tágas területen a blues, a rockabilly és a dixieland népszerű képviselői lépnek fel, a programot gasztronómiai kínálat és a gyerekprogramok teszik teljessé - közölték a szervezők az MTI-vel.

A fesztivál nyitónapján, június 30-án dixieland csütörtököt tartanak. A 15 órakor kezdődő programot Bolba Éva és a JAZZterlánc gyerekkoncertje nyitja, őket Franczia Dániel hangszersimogató műsora követi, majd a Molnár Dixieland Band, a Dániel Balázs Trió feat. Pleszkán Écska, a Bohém Ragtime Band feat. Enrico Tomasso, végül a Benkó Dixieland Band feat. Szulák Andrea következik.



Július 1-jén rockabilly péntek lesz. A programot az Alma Zenekar kezdi, majd Pribojszky Mátyás blues-történeti előadása után sorrendben a Naked Truckers, Ed Philips & Tha Memphis Patrol, a svéd Wild Rooster, végül 21 óra 30 perctől a Mystery Gang lép színpadra. A zárónapot, július 2-át blues szombattá nyilvánították a szervezők. A program délután Méhes Csaba & The Brass In The Five zenés gyerekelőadásával veszi kezdetét, a koncertkínálatban sorrendben Suba Attila & Soulfool Band, Jumping Matt & His Combo feat. Horváth Ákos, a Little G Weevil Band feat. Tátrai Tibor, végül a Jambalaya szerepel.



A koncertek után késő este mindhárom napon jam session lesz.



A gyerekeknek zenei foglalkoztató és játszósarkot alakítanak ki - a belépés 12 éves korig ingyenes. Levendulaszedésre is lesz lehetőség a helyszínen megvásárolt aratótáskába. A szervezők gasztronómiai kínálattal, többek között barbeque-val, sajtokkal és borokkal készülnek.

MTI [2022.05.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu