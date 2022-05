Melyik hölgy ne örülne egy fekete márkás ékszernek?

Nehéz pontosan meghatározni annak időpontját amikor a nők elkezdték viselni és szeretni az ékszereket. A történelem során többször is láthattuk, hogy a nők előszeretettel viseltek valami szépet a nyakukon, a fülükben vagy éppen a karjukon. A hölgyek mindig is jobban vonzódtak az ékszerekhez, a márkás ékszerekhez, mint a férfiak. Ezt a tényt néhány pszichológiai tanulmány is alátámaszthatja, hiszen a hölgyeket a csillogó és színes darabok sokkal jobban vonzzák, mint a férfiakat. A nők szeretnek csinosan kinézni. Sokak szerint a nők sokkal stílusosabbak és tudatosabbak, ha az ékszerekről van szó. Ők mindig törekednek arra, hogy szalonképesen és divatosan nézzenek ki. A férfiakhoz képest a nők sokkal nagyobb gondot fordítanak még a legapróbb kiegészítőikre is.

A nőknek mindig is az volt a legfontosabb céljuk, hogy csinosak legyenek, meg tudják hódítani a férfiakat és emiatt a csinos ruhák és a szép márkás ékszerek is fontosak számukra, mind a mai napig. Nehéz lenne azt is vitatni, hogy milyen jól néz ki egy női márkás ékszer. Itt azonban nem csak arról van szó, hogy ékszert viselnek, hanem hogy márkás ékszert. A mai fiatalabb korosztály számára elengedhetetlen, hogy egy ékszer márkás legyen, hiszen ezzel még jobban felkeltik a körülöttük lévő emberek érdeklődését. Sok nő hiúságból visel márkás ékszert, mert szeretne jól kinézni, vagy éppen a szomszédasszonyán látott meg egy olyan darabot, amely nélkül nem élet az élet. A nők mindig is értéket tulajdonítottak ékszereiknek. Az ékszerszeretet abban is megnyilvánul, hogy minden egyes darabhoz valamilyen emlék vagy érzelem fűzi őket. Ez lehet egy karkötő, egy nyaklánc, egy gyűrű vagy egy fülbevaló is, egészen a kicsi egyszerű darabtól a nagyobb szinte hivalkodó ékszerekig. Egy ékszernek soha nem az árát nézik, hanem azt, hogy mennyire kötődnek hozzá, hogy kitől kapták azt. Nagyra értékelik a nők, amikor egy férfi szerelmük jeléül drágakövekkel kirakott ékszert ajándékoz, hiszen egyből megértik a mögötte rejlő érzelmeket. Sok nő egész élete során gyűjti az ékszereit, hogy azt majd később lányára hagyhassa.

A fekete színt több ok miatt is kedveli a nők többsége. A fekete tulajdonképpen minden öltözékhez illik, így azzal tévedni nem lehet, valószínűleg ez is okozza népszerűségét. Azoknak a hölgyeknek, akik kedvelik a Pandora márkát ajándékozhatunk egy fekete Pandora karkötőt vagy egy fekete gyönggyel díszített Pandora függőt. A TimeStore kínálatában természetesen a Pandora ékszerek is fellelhetők, amelyekre 24 hónapos jótállás is vonatkozik. A Pandora márkás ékszerek minden alkalomra tökéletes megjelenést biztosítanak a nőknek, így egy ilyen ékszer megvásárlásával biztosan nem lehet nagy hibát elkövetni. A Pandora márka élete 1982-ben kezdődött el, amikor Per Enevoldsen dán aranyműves és annak felesége megnyitották első boltjukat Koppenhágában. A házaspár gyakorta járt Thaiföldre, ahonnan különleges ékszereket hoztak és később már nagykereskedésként értékesítették azokat. 1989 óta már Thaifölön gyártják a Pandora ékszereket. 2000-től fokozatosan építették ki a nemzetközi jelenlétüket, amely közel 10 évükbe telt. 2000-ben dobták piacra az azóta is népszerű PANDORA charm karkötő koncepciójukat. 2005-ben egy nagyszabású 6 szintes gyártóüzemet nyitottak Thaiföldön, amely mind a mai napig a család tulajdonában áll. 2008 nyarán egy második üzemet is megnyitottak, majd 2010-ben a harmadik és a negyedik üzemet is. A Pandora küldetése, hogy a nőknek világszerte kiváló minőségű ékszereket kínáljanak, amelyek kézzel készülnek és modern vonalat követnek. Ezeket az ékszereket igyekeznek megfizethető áron tartani, hogy a Pandora az egész világon a hölgyek kedvencévé váljon. Minden nőnek megvan a maga egyéni története, amely a Pandorához köti, hiszen ezekre a karkötőkre akár minden nap más kiegészítőt lehet feltenni. Azok a hölgyek is örülnek egy Pandora karkötőnek, akik a fekete színt kedvelik, hiszen számtalan kiegészítő közül lehet választani. A TimeStore webáruházban a Pandora ékszerek teljes tárháza várja a vásárlókat.

(x)

[2022.05.13.]